Миру грозит Карибский кризис 2.0

Россия может возродить военные объекты на Кубе и даже создать новые, из-за чего на Западе возникает тревога. Об этом со ссылкой на исследовательскую организацию Джеймстаунский фонд пишет британский таблоид Daily Star.

По мнению авторов материала, западные страны опасаются, что открытие новых российских баз на Кубе может стать ответом Москвы на угрозы президента США Дональда Трампа выйти из Договора РСМД. Кроме того, возможное расширение военного влияния России в этом регионе особенно настораживает в свете того, что именно там в 1962 году произошел Карибский кризис, когда Москва намеревалась завезти на Кубу ракеты, что едва не привело к ядерному столкновению СССР и США.

Издание считает, что предпосылкой для подобных опасений Запада стал официальный визит в Москву в начале ноября президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса и его встреча с российским президентом и рядом других влиятельных политиков, среди которых председатель правительства, спикеры обеих палат парламента. В ходе визита обсуждалось и сотрудничество в военной сфере, что навело западных исследователей на мысль о том, что Москва для наблюдения за деятельностью США в Карибском регионе может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе, который закрыли в 2002-ом году, а также построить дополнительные базы.

Для чего высказываются подобные домыслы? Что это, нагнетание милитаристской истерии, тиражирование мифа о «российской угрозе», или под этими домыслами есть реальная почва?

Читайте также





Немцы признали: Люфтваффе не сможет уничтожить С-400

Евроистребитель «Тайфун» проиграет бой русскому «Триумфу»

— Определенная почва под этими домыслами есть, — уверен эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Александр Перенджиев.

— Куба — это наш давний союзник, которого мы в какой-то момент отторгли от себя, но сейчас приходит понимание, что союзники нам нужны и разбрасываться ими не стоит, как это было раньше, когда мы решили, что раз у нас больше нет врагов, то зачем нам военные союзники. Но учитывая тот факт, что США пытаются окружить Россию как собственными базами, так и с помощью всяких враждебных режимов, я имею в виду ту же Украину, Грузию, Прибалтику, отвечать на эти угрозы только со своей территории — это не очень эффективно.

В конечном итоге, я думаю, что мы все же рассмотрим Кубу как серьезного и надежного партнера в военном деле, тем более что прозвучало заявление Сергея Шойгу о необходимости развития военного сотрудничества с Кубой. И неудивительно, что они там так завопили. Куба ведь это не Белоруссия, она намного ближе к США.

«СП»: — О каких базах может идти речь. Daily Star говорит о возрождении радиоэлектронный центр в Лурдесе и возможности появления каких-то новых баз без конкретики. Каких? И есть ли смысл возрождать станцию в Лурдесе?

— Конечно, есть. Там просто необходимо разместить РЛС для мониторинга ситуации. Нам нужно вести там разведку при помощи радио-технических средств. Второй момент — мы можем сделать пункт военно-морского обеспечения, как в Тартусе, можем авиабазу сделать, как в Хмеймиме. Может, в меньших масштабах, чем в Сирии, но, думаю, нам это дело все равно не помешает. Возможно, еще какой-то воинский контингент, специально обученный для проведения определенных действий на случай, если будут какие-то угрозы со стороны США. Я думаю, пора уже подписать полномасштабный договор между Кубой и Россией, согласно которому мы бы обязались защищать Кубу в случае нападения. По логике вещей мы должны к этому вернуться.

«СП»: — Daily Star пишет, что размещение военных баз на Кубе может стать ответом на выход США из Договора РСМД. А может ли выход США из ДРСМД спровоцировать новую гонку вооружений? Потянем ли мы ее?

— Гонки вооружений в том виде, какой она была в годы «холодной войны» между СССР и США, конечно, не будет. Речь идет о том, что тогда гонка вооружений сводилась к количественным показателям: у кого больше ракет, у кого больше подводных лодок, танков и т. д. Сейчас речь идет не об этом. Новая гонка будет вестись в инновационной сфере, по поводу качества оружия, а не его количества. Речь идет не о том, чтобы бездумно тратить средства, а наоборот — об экономном расходовании. У нас в военной доктрине четко прописан принцип достаточности для отражения военной угрозы. Не надо иметь в разы больше, надо иметь столько, сколько нужно. Если нам нужно будет наносить ответный удар, то он будет не симметричный, а асимметричный.

В любом случае, конечно, нам Куба нужна. И если США выйдут из Договора РСМД, и начнут разворачивать ракеты в Европе, то нам, конечно, надо разворачивать свои поближе к США. Куба в этом плане очень перспективная территория.

— На сегодняшний день общим настроением в мире является беспокойство, США и Россия здесь не исключение, — полагает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— США выражают беспокойство тем, что Россия ведёт себя «как-то не так». С другой стороны, в Москве беспокоятся по поводу «неправильного» поведения Вашингтона. Чтобы нивелировать опасность, начинают повышать уровень собственной безопасности, в том числе в ракетной сфере, пытаясь упреждающим образом разместить элементы своей противоракетной обороны (они же — элементы ракетной атаки) в неудобных для предполагаемого противника точках. Эту ловушку описал ещё древнегреческий историк Фукидид: государство решает укрепить свою оборону, опасаясь возможного усиления соседей, а соседи, видя укрепление этого государства, сами начинают вооружаться, что приводит к тому, что мы сегодня называем гонкой вооружений. Но она не даёт ни одному из вооружающихся государств большей безопасности, чем оно имело до начала этой гонки.

«СП»: — Нужно ли нам восстанавливать центр радиоэлектронной разведки в Лурдесе и тем более — открывать какие-то новые базы? Есть ли в этом военная или геополитическая необходимость?

— Базы в таких странах, как Куба или даже Сирия, российским военным, безусловно, нужны. Другой вопрос, что такие удалённые от нашего «хартленда» форпосты, очевидно, невозможно эффективно защищать в случае нападения. Впрочем, если существует безусловная необходимость ответить Вашингтону асимметрично, то Куба — не худший вариант.

«СП»: — Зачем вообще нужно было уходить оттуда? Что изменилось с тех пор?

— Россия уходила в первой половине 2000-х годов, когда была определённая надежда на создание единого фронта цивилизованных народов против общей угрозы в лице международного религиозного терроризма, который, разумеется, не исходил от католических наций Карибского бассейна и в целом Латинской Америки. Тогда концепция Фукуямы о «конце истории» считалась вполне релевантной. А если история заканчивается, то демократическим или демократизирующимся государствам нет никакого смысла воевать или «сдерживать» друг друга дорогостоящими военными базами.

Читайте также





Поляки «назначили» нападение Москвы на Украину

Варшава: как только «Северный поток-2» будет достроен, Россия «пойдет маршем» на Киев

«СП»: — В свое время мы почти все долги списали Кубе. А теперь в ходе недавнего визита в Москву Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса обсуждали военное сотрудничество. Такое сотрудничество опять будет полностью за наш счет?

— Хотелось бы избежать такого рода асимметричности, хотя неясно, чем Куба может быть полезна России, кроме как, собственно, территорией. Есть ещё и сигары с ромом, но они вряд ли могут быть полезны даже в умеренных количествах. В целом же, следует признать, что любые крупные коллективные оборонные начинания всегда предполагают, что абсолютный вклад в общую оборону у одних стран существенно выше, чем у других. За примерами далеко ходить не надо — возьмите НАТО или ОДКБ.

«СП»: — Возможно ли повторение Карибского кризиса в случае реального выхода США из ДРСМД или даже договора о СНВ? Или это неизбежная гонка вооружений, которую нынешняя Россия просто не потянет?

— Карибский кризис случился в двухполюсном мире и при наличии реальной идеологической конфронтации. Впрочем, даже тогда государства-антагонисты делали всё возможное, чтобы кризис не перерос в военное столкновение. В компьютеризированном мире нынешних дней вопрос стоит не в том, нажмёт ли кто-то в Вашингтоне или Москве на «ядерную кнопку», а в том, насколько преодолена опасность случайного запуска ракет одной стороной и автоматического ответа другой. Иными словами, сегодняшнюю реальность более точно описывает не аналогия с «карибским кризисом», а ситуация фильма «Доктор Стрейнджлав».

Международное положение: Эксперт оценил возможность войны США и России

Новости политики: Токио: Нам пока достаточно двух курильских островов

Источник