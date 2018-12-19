Мировые торговые войны ударят по Украине: чего ожидать — Обозреватель

Национальный банк Украины прогнозирует, что мировые торговые войны окажут негативное влияние на экономику страны.

Вследствие торговых войн между США и Китаем может образоваться избыток предложения сырьевых товаров, что будет толкать вниз цены на них, сообщает «Сегодня».

В таком случае, а также в случае ухудшения доступа к отдельным рынкам сбыта, валютные поступления от экспорта будут сокращаться с соответствующим давлением на курс гривни и инфляцию.

Кроме того, приближение глобального кризиса может способствовать спаду мировой экономики. В таком случае из развивающихся стран будет утекать капитал, в том числе и из Украины.

Спад экономики и торговые войны также ударят по основным экспортным товарам Украины, из-за чего поступление денег в страну может снизиться.

В частности, производство растительного масла в следующем году значительно превысит спрос, в связи с чем цены упадут. Ввиду перепроизводства дешевеет сталь, и цены на нее могут стабилизироваться лишь во второй половине 2019 года.

В то же время в следующем году ожидается рост цен на зерновые, который произойдет из-за плохого урожая в ряде регионов. Единственная экспортная культура, которая поможет Украине нарастить экспортную выручку – кукуруза, спрос на которую растет.

Как сообщал OBOZREVATEL, НБУ прогнозирует, что в 2019 году темп роста валового внутреннего продукта снизится до 2,5%. Причины – жесткая монетарная и фискальная политика, а также замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины.

Дополнительными факторами риска регулятор называет вероятное ухудшение условий торговли и вхождение страны в избирательный период. Кроме того, трудности для экономики создает блокирование транспортных потоков через порты Азовского моря вследствие эскалации российской агрессии.





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