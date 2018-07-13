Мировые и украинские лидеры мнений выработали план на завтра — Коммюнике Форума Ukrainian ID

Результатом первого международного экономически-гуманитарного Форума Ukrainian ID: «План на завтра: стратегия успешной страны» стало Коммюнике, которое предлагает радикальные изменения в безопасности страны. Участники и организаторы Форума отмечают, что успешная экономика возможна только при условии целостного развития общества. Там, где нет культуры, нет свободы, нет возможностей развития человека – нет и экономики. Именно те страны, чьи граждане получают современное образование и имеют доступ к гуманитарной инфраструктуре, которой могут пользоваться для своего персонального развития, ведут цивилизацию в будущее и являются действительно безопасными.

«Человеческое развитие является сегодня основой не только экономики, но безопасности и целостности государств. Если сопоставить Индекс человеческого развития и рейтинг стран с самыми внешними инвестициями, который готовит Всемирный банк, то мы увидим, что лидеры обеих этих рейтингов будут совпадать на 90%. Те страны, которые вкладывают больше ресурсов в развитие своих граждан, как следствие получают наибольшие объемы инвестиций. Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Германия, Исландия – государства, которые заботятся о развитии своих наций, являются наиболее экономически успешными сегодня в мире. Украина же, в противовес мира, в Индексе человеческого развития ООН за год только в течение последнего года потеряла 3 позиции, соскочив с 81 места на 84. Именно для фиксации конкретных шагов и поиска успешного пути для развития страны мы основали «Каневский формат». Форум Ukrainian ID положил начало смене парадигмы в достижении экономического развития через призму приумножения человеческого капитала. Коммюнике Форума станет определенным указателем на пути формирования качественной стратегии государства, которое мы предлагаем украинскому обществу», — подчеркнула Президент экономически-гуманитарного Форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.

Одной из ключевых глобальных задач Форума Ukrainian ID была наработка экономически- гуманитарной дорожной карты для Украины, Восточной Европы и мира, благодаря которой общество попадет в успешное будущее. Вместе с тем, организаторы Форума отметили, что с такой миссией нельзя справиться за один рабочий день мероприятия и Форум – как организация, как объединение единомышленников и экспертов вокруг амбициозной идеи – будет работать ежедневно и после завершения мероприятия. До лета следующего года, когда снова состоится встреча в Каневе.

Организатором мероприятия является Фонд гуманитарного развития Украины, возглавляемый Натальей Заболотной. Главная цель Форума – создание эффективного независимого пространства коммуникаций для выработки глобального стратегического курса на будущее.

В рамках Форума 7 июля 2018 состоялось пять тематических панелей: Economy ID, Community ID, Human Security ID, Culture ID, Technology ID, к которым присоединились экс-министр финансов Наталья Яресько, экс-посол США Джон Хербст, министр образования Лилия Гриневич, директор Офиса по привлечению инвестиций Даниэль Билак, посол Канады в Украине Роман Ващук, главный редактор секции мировых новостей The Daily Beast Кристофер Дикки, исполнительный директор American Center for a European Ukraine Алекса Чопивская, предприниматель-ресторатор Юрий Филюк. Всего в Форуме приняли участие более 200 участников. Предложенный организаторами формат экономически-гуманитарного диалога получил название «Каневский формат».

В рекомендациях говорится о ключевом значении синхронного развития экономической и гуманитарной сфер, а также о том, что приумножение человеческого капитала является главным принципом эффективного международного диалога ради мира и достижения целей устойчивого развития.

I Международного экономически-гуманитарного Форума Ukrainian ID

(7 июля 2018 года, Тарасова гора, город Канев)

Мы, участники I Международного экономически-гуманитарного Форума Ukrainian ID, объединились на событии в Каневе с опорой на общее понимание будущего человечества и путей и законов, по которым должно развиваться общество.

Мы считаем свободу и возможность личного развития человека основой успешного государства и успешной экономики.

Сегодня в мире именно человеческий капитал является фундаментом важнейших экономических свершений. Именно благодаря доступу каждого человека в культурной, образовательной и научной инфраструктуры, с возможностями познания и творческого развития зависит успех целых стран в нашу эпоху радикальных социальных и технологических изменений планетарного масштаба.

И каждая страна в наше время должна обеспечивать гуманитарные права граждан ради собственного существования.

Исторический период, в которым мы живем, породил фундаментальные вызовы привычному укладу жизни, традиционной деятельности человека, предприятий и государств. Функции государственного аппарата уже сейчас передаются телефонным приложениям, а функции работников — робототехнике. Избежать этих глобальных преобразований не удастся ни одной стране, независимо от ее актуального экономического статуса или уровня технологического развития.

Радикальное изменение всей экономической модели потребует от нас или измениться, или отойти на обочину мировых процессов или даже исчезнуть.

Поэтому преодолеть границы будущего смогут только те общества, где высшей ценностью считается развитие человека, а его поддержка — приоритетным вопросом социальной и экономической политики.

Сегодня, в рамках межнационального диалога в Каневе, мы определили главные глобальные вызовы в сферах экономики, гуманитарной безопасности, существование сообществ, культуры и технологий. Как результат своей работы, мы предлагаем дорожную карту, благодаря которой мировые державы смогут построить успешное совместное глобальное будущее.

Мы обращаемся к мировым правительствам и органам местного самоуправления. Чтобы не превращать население ваших стран на архаичное орудия добычи капитала, ценность которого в эпоху технологических изменений стремительно падает, мы предлагаем выработать и закрепить новое значение человеческой жизни.

На уровне национального или местного законодательства гуманитарная безопасность личности, доступ к гуманитарной инфраструктуре должны быть провозглашены главными ценностями и объектами защиты. В этом контексте мы предлагаем правительству и парламенту Украины:

Создать Национальную программу развития, которая бы объединила действия министерств и других государственных институтов вокруг сохранения и приумножения гуманитарного капитала;

Определить одним из глобальных приоритетов построение инфраструктуры (качественных дорог, эффективной транспортной системы), которая позволит украинским и гражданам всего мира добираться до уникальных памятников нашей истории, культуры и архитектуры;

Внести в пакет законов о децентрализации норму о том, что не менее 20% своих бюджетов украинские общины должны инвестировать в развитие человеческого капитала. За нарушение этой нормы должна быть установлена суровая ответственность;

Внести в третью статью Конституции Украины поправку о том, что право человека на гуманитарное развитие признается высшей ценностью, а в семнадцатую статью — определение гуманитарной безопасности, как составляющую национальной безопасности государства.

Мы обращаемся к инвесторам, благодаря которым движется вперед глобальная экономика, заведомо инвестировать ресурсы в те проекты, которые имеют главным или сопутствующим следствием развитие человеческого капитала (глобально или на определенной территории). И в то же время воздерживаться от поддержки таких замыслов, которые несут отрицательный результат для общин и личностей, влияют на снижение качества человеческой жизни, доступа к образованию и культуре, создают экологическую опасность и уничтожают историческое наследие человечества.

В законодательстве стран мира зафиксирована ответственность за действия, которые вредят интересам человека и общества. Однако экономические интересы часто преобладают над этими законами или благоразумием. Впрочем, если сегодня мы не поставим гуманитарные интересы в основу любой экономической деятельности, мировая экономика рухнет, как колос без надежной опоры — как уже неоднократно происходило во время кризисов XX и XXI веков.

Поэтому мы просим представителей инвестиционного предпринимательства, от которых зависит развитие целых отраслей, стран и регионов планеты, выработать внутри своего сообщества этические правила инвестирования и ответственности для тех, кто эти правила нарушает.

Мы провозглашаем особое обращение к лидерам украинских политических сил накануне президентских и парламентских выборов 2019 года.

Ни один Глава украинского государства или правительства не ставили права и возможности гуманитарного развития человека в основу своей деятельности. Приоритетом украинского государства времен независимости было приближение хотя бы к постоянным экономическим показателям. Но этого, как показала наша новейшая история, мало. Именно человек и гуманитарная безопасность должны быть приоритетной целью и одновременно гарантом существования государства.

Мы обращаемся к вам с призывом в случае вашей победы на выборах в следующем году принять следующие обязательства:

Сделать гуманитарное развитие и приумножение человеческого капитала главным приоритетом государственной и местной политики в Украине;

Оказывать жесткое и бескомпромиссное сопротивление коррупции. Она является бременем, к которому в пространстве международной прозрачной экономики вырабатывается нулевая толерантность;

Вести Украину к будущему в свободном глобальном мире, не возвращаясь к тоталитарному или авторитарному управлению.

Международный экономически-гуманитарный Форум Ukrainian ID, его учредители и участники будут проводить работу по реализации всех указанных целей для внедрения гуманитарных ценностей в политику государств.

Наша следующая встреча состоится в Каневе летом 2019 года.





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