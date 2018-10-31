Мировые банкиры и экономисты опасаются, что новый кризис не за горами, – СМИ

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Мировые банкиры и экономисты опасаются, что новый кризис не за горами, – СМИ

Мировая экономика восстановилась после финансового кризиса десятилетней давности, но 2018 год уменьшил оптимизм у банкиров и экономистов: они все больше нервничают и все меньше верят в стабильность этого восстановления. Первой понятной и яркой иллюстрацией их беспокойства может стать обвал рынка акций – наиболее чувствительного барометра мировой экономики.

Об этом пишет русская служба Би-би-си.





Текущий бум на фондовом рынке – самый продолжительный в истории, он тянется уже девять лет. Первую серьезную попытку положить ему конец инвесторы сделали в феврале, вторую – сейчас. С начала месяца ключевой американский индекс S & P 500 потерял почти 10%, и октябрь в целом рискует станет худшим месяцем с 2009 года, когда в мире бушевал финансовый кризис.





Сейчас же вроде все в порядке, мировая экономика растет, финансовая система устойчива. Однако инвесторы заметно нервничают: на горизонте сгущаются тучи, и проблемы не за горами, уверены они.





Банкиры и экономисты не верят, что восстановление стабильно и опасаются, что новый кризис не за горами.





За последние несколько месяцев мир преподнес столько неприятных сюрпризов, что Международный валютный фонд впервые за два года ухудшил прогнозы – еще в апреле он ожидал роста мировой экономики на 3,9% в текущем и следующем годах, а в октябре решил, что больше 3,7 % в год не получится.





С учетом того, что в прошлом году объем мировой экономики превысил 80 трлн долларов, пересмотр на 0,2% означает, что мир недосчитается примерно 160 млрд долларов в год – это больше годового ВВП Украины или Казахстана.





Основные угрозы – политические. Поскольку одной из причин кризиса были гигантские государственные долги, особенно в еврозоне, все последующее десятилетие для устранения этого перекоса правительства резали расходы, что приводило к росту безработицы, стагнации доходов населения и расширения пропасти между богатыми и бедными.





Недовольство вылилось в подъем политического и экономического национализма, яркими проявлениями которого стали решение Великобритании выйти из ЕС и избрание Дональда Трампа президентом США.





Поскольку нервы рынка на грани, любой промах или пессимистический прогноз крупной компании может вызвать распродажу. А поводов для этого достаточно.





Во-первых, растут ставки, о которых говорилось выше, постепенно начинают сказываться на доходности.





Во-вторых, торговые войны грозят ростом издержек из-за пошлины и взлома трансграничных технологических цепочек, прежде всего китайско-американских.





В-третьих, эффект от налоговой реформы Трампа постепенно сходит на нет, и в результате отчетность компаний уже не показывает того роста доходов, который был в первые месяцы благодаря льготам.





В-четвертых, лидерами роста на рынке акций в последние годы были технологические гиганты вроде Facebook, Apple, Google и Amazon. Вера в их способность прежними темпами наращивать выручку и прибыль постепенно тает, и инвесторы ждут подходящего момента зафиксировать прибыль и отойти в сторону, чтобы переждать предстоящий период неопределенности в тихой гавани наличности, золота и американских гособлигаций.





И в-пятых, уверенный рост американской экономики и ставок в условиях вялого восстановления в мире и нестабильности развивающихся рынков, приводит к тому, что спрос на американские активы растет – а с ним и курс доллара. В результате зарубежные доходы американских компаний падают при переводе в доллары, а их продукция дорожает в других валютах и теряет конкурентоспособность.





Нынешняя попытка биржевых «медведей» развернуть «бычий» рынок – далеко не первая, но на этот раз они почувствовали запах крови. В понедельник S & P 500 ненадолго опустился до значения, которое на 20% ниже пика этого девятилетнего ралли. Если бы он остался на нем, а не отыграл часть потерь к закрытию биржевой сессии, то с технической точки зрения это считалось бы изменением тренда и концом эпохи «быков».

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