МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ ЖДЕТ ХУДШИЙ СПАД СО ВРЕМЕН ВОЙНЫ. Что прогнозирует Всемирный банк об экономике Таджикистана и других стран региона

ДУШАНБЕ, 09.06.2020 /НИАТ «Ховар»/. Мировая экономика в этом году сократится на 5,2 процента, ожидается самый худший спад со времен Второй мировой войны. Спад экономики Таджикистана составит 2,0 процента, а в следующем году она покажет рост на 3,7 процента. Об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики», сообщает НИАТ «Ховар».

По прогнозам Всемирного банка, в развитых странах экономическая активность сократится на семь процентов в этом году, а в развивающихся — на 2,5 процента. Это будет первая рецессия в этой группе стран, как минимум, за шестьдесят лет. Эксперты также предрекли снижение доходов на душу населения на 3,6 процента.

Банк прогнозирует мировой экономике рост в размере 4,2 процента в следующем году. При негативном сценарий сокращение может составить восемь процентов в этом году, тогда рост в следующем — будет чуть более одного процента. ВБ также ухудшил прогноз по спаду ВВП России — с одного до шести процентов. Экономика США сократится на 9,1 процента, еврозоны — на 9,1 процента, а ВВП Японии – на 6,1 процента.

Тенденции в странах Европы и Центразии

«Пандемия COVID-19 пагубно сказалась на странах Европы и Центральной Азии вследствие обвалa мировых цен на сырьевые товары, сбоев в глобальных и региональных производственно-сбытовых цепях и [резкогo] повышения степени неприятия рисков на финансовых рынкax, — говорится в докладе ВБ. — Расширение масштабов вспышки коронавируса в странах региона усилило сокращение внутреннего спроса, усугубило перебои в снабжении и привело к остановке немалой доли экономической активности. Экономика стран региона столкнулась с существенным оттоком инвестиций, вызванным «бегством в качество», и расширением спреда по облигациям». По мнению аналитиков Всемирного банка, относительная слабость валют способствовала росту стоимости заимствований, а резкое сокращение экспорта усугубило нагрузку на платежный баланс. В ответ на эту кризисную ситуацию центральные банки многих стран региона наращивают масштабы поддержки денежно-кредитной системы, а власти проводят интервенции на валютных рынках в целях стабилизации валют своих стран и снижения волатильности (например, в Казахстане), либо используют в этих целях суверенные фонды (например, в Азербайджане и Российской Федерации).

ВБ считает, что в экономике региона Европы и Центральной Азии прогнозируется спад на 4,7%, рецессия затронет почти все страны. Этот прогноз составлен исходя из предположения о постепенной отмене введенных правительствами ограничительных мер к началу второго полугодия.

В случае дальнейшей «заморозки» экономической активности и вялости инвестиционных процессов, по прогнозам Всемирного банка, в этом году спад экономики ожидается в Беларуси – на 1,2%, в Таджикистане — 2%, Азербайджане – 2,2%, Казахстане – 3%, Молдове – 3,1%, Болгарии 3,4%, Польше – 4,2%, Венгрии – 4,9%, России – 6,0%, Армении 7,6%.

По сценарию, предполагающему постепенное сглаживание последствий пандемии и восстановление торговли и инвестиций, ожидается, что в 2021 году экономика Европы и Центральной Азии оживится и покажет рост на 3,6 процента. В следующем году экономику Армении ждет рост на 4,9%, Венгрии – 4,5%, Болгарии – 4,3%, Молдовы – 4,0%, Таджикистан – 3,7%, Польши – 2,8, России – 2,7%, Азербайджана – 2,2%.

По оценке специалистов ВБ, экономика региона отличается открытостью для торговли и финансовых потоков, включая денежные переводы, а поэтому она уязвима к побочным эффектам глобальных потрясений.

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