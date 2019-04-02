Мировой торговле прогнозируют замедление — Экономика. Экономические новости Украины и Мира. Финансовые новости — Depo.ua

Всемирная торговая организация прогнозирует замедление роста мировой торговли товарами в 2019 году до 2,6% по сравнению с 3,0% в 2018 году

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт ВТО.

Согласно прогнозу, мировая торговля, как и ранее, будет сталкиваться с сильными помехами. На 2020 год прогнозируется рост на 3,0%, однако он будет зависеть от ослабления торговых споров.

Как отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, ухудшение прогноза не должно удивлять, несмотря на высокое напряжение в сфере торговли. «Думаю, вполне очевидно, что напряжение между США и Китаем играет большую роль», — сказал он.

Эксперты ВТО отмечают, что рост мировой торговли в 2018 году был ограничен рядом факторов, в числе которых новые тарифы и меры в ответ, более слабый рост мировой экономики, нестабильность на финансовых рынках и более жесткие денежные условия в развитых странах. По прогнозу ВТО, рост мирового ВВП замедляется с 2,9% в 2018 году до 2,6% в 2019 и 2020 годах.

По данным ВТО, в 2018 году номинальный мировой экспорт товаров составил 19,48 трлн долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году. Рост был вызван отчасти повышением цен на нефть, которые выросли примерно на 20%. Стоимость торговли услугами увеличилась практически так же, а экспорт составил 5,80 трлн долларов в 2018 году, что на 8% больше, чем в 2017 году.

Объем мировой торговли товарами и роста реального ВВП, 2011-2020 гг.

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