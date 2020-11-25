Мировой рынок предметов роскоши переживает серьезный спад

Прогнозы на 2021 год тоже не обнадеживающие: пандемия заставляет людей задуматься о совсем других вещах.

Продажи элитной одежды, ювелирных изделий и косметических товаров упадут в этом году на 23%, сообщает портал CNBC.

По данным Федерации швейцарской часовой индустрии, экспорт за первые 10 месяцев года упал на 26%. В октябре поставки сократились на 7,1% до 1,9 млрд франков (2 млрд долларов), экспорт швейцарских часов приближается к самому большому спаду за последние 80 лет. Сумка Gucci или Hermes стоимостью в тысячу долларов тоже больше не находят покупателя.

Нынешнее падение меньше, чем спад на 35%, о котором аналитики говорили весной, во многом благодаря восстановлению рынка в Китае, где отмечена почти треть всех продаж предметов роскоши. По оценкам, в 2020 году этот сектор мировой экономики принесет 217 млрд евро доходов, что на 2 млрд меньше, чем в 2014 году, и на 64 млрд меньше, чем в 2019 году.

Снижение продаж предметов роскоши произошло впервые с 2009 года, во время мирового финансового кризиса. Продажи роскошной одежды, ювелирных изделий и косметики тогда упали на 9%, но в 2010 году потери быстро восстановились. На этот раз быстрого восстановления не ожидается.

На неопределенность сильно влияет пандемия коронарвируса, открытыми остаются только магазины, в которых продаются предметы первой необходимости. На продажу роскошной одежды и ювелирных украшений также негативно влияет ограничение движения туристов. По предварительным прогнозам на 2021 год, продажи сократятся на 10-19%.

В то же время продажа предметов роскоши через интернет-магазины увеличились вдвое и составили 23% от общего числа покупок в 2020 году по сравнению с 12% в 2019 году. Ожидается, что к 2025 году электронная коммерция станет крупнейшим рынком сбыта предметов роскоши в мире.

Иван ВИШНЕВСКИЙ

Фото из открытых интернет-источников

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