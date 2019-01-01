Мировой рынок акций подешевел на $12 трлн — рекордное значение с 2008 года — ProFinance.Ru

В 2018 году капитализация мирового рынка акций снизилась почти на $12 трлн. Это — наихудший год с 2008 и второй наихудший за всю историю.

По данным агентства Bloomberg, капитализация мирового фондового рынка снизилась по итогам года на $11.74 трлн. В 2017 году она выросла на $14.95 трлн. В приведенной ниже таблице можно посмотреть аналогичные данные за 2007-2016 годы (Bloomberg, трлн долларов).

С максимумов 2018 года мировой рынок акций подешевел и вовсе на $20 трлн. Произошло это на фоне первого за всю историю наблюдений сокращения совокупного баланса ведущих мировых центробанков (-$0.85 трлн). В 2017 году этот показатель вырос на $2.2 трлн. В приведенной ниже таблице можно посмотреть аналогичные данные за 2007-2016 годы (Bloomberg, трлн долларов).

Другая интересная статистика за 2018 год выглядит следующим образом:

акции мировых системообразующих банков подешевели на 36%;

азиатские фондовые индексы (за исключением Японии) продемонстрировали наихудшую динамику с 2008 года и вторую наихудшую за все время;

китайский Shanghai Composite продемонстрировал точно такую же динамику;

пять ведущих китайских фондовых индексов потеряли от 20% до 33%;

индийский Sensex стал единственным азиатским фондовым индексом, закрывшим год в плюсе (+6%);

европейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на 13% — наихудший результат с 2008 года;

британский индекс FTSE 100 снизился на 12% — наихудший результат с 2008 года;

немецкий индекс DAX 30 снизился на 18% — наихудший результат с 2008 года;

декабрь оказался для американского индекса S&P 500 наихудшим с 1931 года (-9%);

подешевели все товарные активы, но золото понесло наименьшие потери;

наилучшую динамику среди всех классов активов продемонстрировал доллар, подорожавший на 6%.

«Глядя на динамику рынку можно предположить, что мировая экономика вот-вот войдет в фазу рецессии», — отмечает Роберт Мишель, инвестиционный директор JPMorgan Asset Management. — «Мировая экономика очевидно замедляется, но мы не верим в скорое начало рецессии, так ФРС этого не допустит. Американский ЦБ уже подает некоторые сигналы о приближении конца трехлетнего цикла нормализации монетарной политики».

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