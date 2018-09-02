Мировой кризис: украинцам рассказали, когда волна дойдет до страны и где хранить деньги

Ситуация, которая сложилась в мировой экономике, напоминает кризис в 1997-1998 годы

Об этом сообщил доктор экономических наук Эрик Найман.

По мнению экономиста, волна мирового кризиса, который провоцирует дефицит долларов, дойдет до Украины, поэтому нужно беречь наличные деньги.

По его словам, тот кризис начался в юго-восточной Азии, из-за низких цен на нефть перекинулся на Россию и отсюда прилетел в Украину, а уже в 2000 году начался кризис в США.

Эксперт также обратил внимание на то, что «сейчас начали сыпаться крупные развивающиеся страны: Турция, Аргентина, Индия, Бразилия, ЮАР, Пакистан».

«Рынок с опаской наблюдает за ситуацией в Китае. И все это сопровождается возвратом долларов из развивающихся стран в метрополию США», — добавил Найман.

Кроме того, как отметил эксперт, причиной и этого кризиса является дефицит доллара, как это было в 1997-98 годах.

«Когда эта волна кризиса дойдет до Украины — лишь вопрос времени. К сожалению, это совпадет с политической турбулентностью из-за президентских и парламентских выборов (которые запланированы на 2019 году. — Ред.), поэтому берегите кэш», — подчеркнул экономист.

Ранее сообщалось, что уже с 2019 года пенсии украинцы будут получать по новой формуле. Размер средней по стране зарплаты, который учитывают при расчете выплаты, повысят на 50% роста зарплат и 50% инфляции.

«В этом году, надеюсь, экономика даст 2,5-3% роста. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января будет повышена и минимальная зарплата, и пенсия», — заявил вице-премьер Павел Розенко.

На практике это работает приблизительно следующим образом: предположим, что за три прошедших года заработные платы росли в среднем на 18% в год. В то же время инфляция за прошедший год составила 10%. Тогда размер средней заработной платы в пенсионной формуле повысят на 14% (50% инфляции + 50% роста зарплат).

Напомним, дефолт все ближе: за чей счет решил спасаться Гройсман.

Как сообщала Politeka, она обречена: украинцев предупредили о наихудшем сценарии для гривны.

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По материалам «Главреда«

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