«Мировой кризис съест Украину»: экономика под угрозой, прогноз пугает — politeka.net

Украина почувствует на себе все «прелести» мирового кризиса из-за своей сырьевой зависимости

В Международном валютном фонде дали прогноз о наступлении глобального финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.

Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Так, кризис в первую очередь отразится на тех странах, которые занимаются продажей сырья. Украина входит в их число, потому что большую долю в экспорте занимает металл и зерно.

В Фонде подчеркивают, что от потенциального удара кризиса не застрахованы даже крупные экономики. Пострадать может и сам МВФ.

«Как мы уже говорили, «почините крышу, пока светит солнце». Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена», — сказал он.

В Фонде отметили, что в среднем мировой долг в расчете на человека сейчас составляет около $86 тысяч. А это более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.

Лидерами по мировым займам на данное время являются США, Китай и Япония.

Негативно на росте мировой экономики сказываются торговые войны.

По словам Липтона, устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет «далеко идущие и долгосрочные последствия» для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика президента США Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.

Ранее же сообщалось, что в мировом масштабе около одного триллиона долларов уходит под взятки.

Коррупция приводит к тому, что мировая экономика каждый год теряет 2,6 трлн долларов США. Об этом сообщается в центре новостей ООН. Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, нужно делать все возможное, чтобы прекратить коррупцию в мире, обман и мошенничество.

Напомним, Украина получит миллиарды долларов перед новым годом, но есть подвох.

Как сообщала Politeka, экономика на пороге масштабного финансового катаклизма.

Также Politeka писала, что будет с долларом и экономикой в 2019 году.

Источник: The Guardian

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