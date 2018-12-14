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«Мировой кризис съест Украину»: экономика под угрозой, прогноз пугает — politeka.net

Мировая экономика 14 Дек 2018
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Украина почувствует на себе все «прелести» мирового кризиса из-за своей сырьевой зависимости

В Международном валютном фонде дали прогноз о наступлении глобального финансового кризиса из-за падения стоимости основных сырьевых продуктов.

Об этом заявил заместитель главы Международного валютного фонда Дэвид Липтон.

Так, кризис в первую очередь отразится на тех странах, которые занимаются продажей сырья. Украина входит в их число, потому что большую долю в экспорте занимает металл и зерно.

В Фонде подчеркивают, что от потенциального удара кризиса не застрахованы даже крупные экономики. Пострадать может и сам МВФ.

«Как мы уже говорили, «почините крышу, пока светит солнце». Как и многие из вас, я вижу грозовые облака и боюсь, что работа по предотвращению кризисов не завершена», — сказал он.

В Фонде отметили, что в среднем мировой долг в расчете на человека сейчас составляет около $86 тысяч. А это более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.

Лидерами по мировым займам на данное время являются США, Китай и Япония.

Негативно на росте мировой экономики сказываются торговые войны.

По словам Липтона, устойчивый торговый конфликт между США и Китаем, скорее всего, вызовет «далеко идущие и долгосрочные последствия» для мировой экономики. Он считает, что есть риск того, что риторика президента США Дональда Трампа может побудить Китай оградить свою экономику от остального мира.

кризис

Ранее же сообщалось, что в мировом масштабе около одного триллиона долларов уходит под взятки.

Коррупция приводит к тому, что мировая экономика каждый год теряет 2,6 трлн долларов США. Об этом сообщается в центре новостей ООН.  Как отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, нужно делать все возможное, чтобы прекратить коррупцию в мире, обман и мошенничество.

Напомним, Украина получит миллиарды долларов перед новым годом, но есть подвох.

Как сообщала Politeka, экономика на пороге масштабного финансового катаклизма.

Также Politeka писала, что будет с долларом и экономикой в 2019 году.

Источник: The Guardian

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