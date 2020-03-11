Мировой кризис начался, и Украина входит в нее, заявил Шмыгаль

Фото: Денис Шмигаль

По мнению премьера, Украина подошла подготовленной к мировому кризису

Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.

«Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году», — сказал он.

По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках. «У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар, — ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий», — добавил он.

Шмыгаль заявил, то Украине осталось выполнить два из восьми параметров МВФ, которые планируется выполнить за две-три недели.

Кроме того, по словам Шмыгаля, для экспортеров открываются новые возможности.

«С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка», — добавил премьер.

Как сообщало РБК-Краина, по данным Национального банка Украины, распространение по миру коронавируса оказывало ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и начале марта 2020 года. По данным НБУ, некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано последующим наращиванием физических объемов поставок за рубеж.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение на 7-8%, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов.

Отметим, в 2008 году Юлия Тимошенко, которая занимала пост премьер-министра, обещала «не пустить кризис за порог Украины». В итоге экономика Украины в 2009 году показала самое большое падение в мире — на 14,7%.

Источник