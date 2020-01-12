Мировой кризис 2020 — что ждет Украину — новости Украины

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Многие экономисты и финансовые аналитики предсказывали на 2020 год ощутимое начало нового глобального экономического кризиса. Чем меньше времени оставалось до Нового года, тем больше международные финансовые организации ухудшали свои прогнозы относительно мировой экономики. Так, Международный валютный фонд за 2019 год трижды понижал прогнозный показатель роста мирового ВВП. Первоначально ожидался рост 3,6%, затем летом прогноз был ухудшен до 3,5%, а осенью – до 3%. На таком же уровне оказался рост мировой экономики в 2008 году, когда разразился предыдущий глобальный экономический кризис.

Всемирный банк ожидает более скромный рост мировой экономики, однако без признаков ухудшения. Осенью его прогноз на 2020 год составлял 2,4%. Однако в свежем, январском докладе ВБ прогноз по миру на 2020 год даже улучшен, хотя и ненамного: до 2,5% роста ВВП.

Так будет ли кризис? И насколько серьезный? Как скажется он на Украине?

Из январского доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики» можно сделать вывод, что наиболее резко экономический рост замедлился в 2019 году (до 2,4%), а в 2020-м он может, наоборот, ускориться. Это произойдет «на фоне постепенного восстановления инвестиций и торговли после существенного спада в предыдущем году», говорится в докладе. Однако риски снижения показателей все еще сохраняются, предупреждают авторы доклада. К числу таких рисков относят новое обострение напряженности в торговле и неопределенности в сфере торговой политики, более резкий, чем ожидалось, спад в экономике крупнейших стран и финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

О рисках возникновения полноценного кризиса говорят и эксперты агентства Bloomberg. «Многие инвесторы ждут подводных камней, от выборов в США до всплеска народных волнений в Латинской Америке и продолжающегося беспокойства по поводу торговых войн», — говорится в декабрьской статье. Одним из таких «подводных камней» может стать наметившаяся эскалация отношений на Ближнем Востоке. Кроме того, эксперты не слишком обольщаются по поводу временного перемирия в торговой войне между Китаем и США, считая, что за ним не последует решение глубинных проблем между этими странами. А любой сигнал о том, что напряженность в отношениях между двумя сторонами ухудшается, сильно ударит по активам развивающихся стран, пишет Bloomberg.

Эксперты, к которым мы обратились за комментарием, считают, что риски, собственно, экономического кризиса в последнее время снижаются или, скорее, размываются.

«За последний месяц риски глобальной экономической рецессии снизились. Улучшаются бизнес-настроения, несколько снизилось напряжение в торговых отношениях США и Китая», – аргументирует Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу, ICU.

Экономический эксперт Алексей Кущ говорит, что в настоящее время крупнейшие инвестиционные банкиры мира оценивают возможность мировой рецессии или финансового кризиса с вероятностью 60-70%. Однако точно такого же кризиса, как в 2008-м, не будет, его формат, скорее всего, окажется видоизменен, полагает эксперт.

«Если в 2008 году был действительно финансовый кризис, связанный с проблемами на некоторых рынках капитала, то ближайший кризис будет носить формат «кризиса предложения», можно его так назвать. Или «промышленного кризиса», связанного с переходом мировой экономики к новому экономическому укладу, когда развиваются новые глобальные экономические цепочки. Причем многие аналитики говорят, что до окончания первого срока президентства Трампа Федеральная резервная система США будет делать все для того, чтобы глобальный кризис 2020 года не наступил. Делать они это будут с помощью скрытой программы экономического расширения, когда будут выпускать ликвидность и снижать процентные ставки. То есть получится кризис с размытым контуром. В 2008 году был яркий обрыв цикла делового роста, глобальное падение экономики и торговли, падение фондовых рынков. А тактика размытых контуров заключается в том, что, например, мировая торговля может сократиться, а мировой ВВП – расти. Фондовые рынки с помощью постоянных инъекций ликвидности тоже могут периодически падать, но в крупном масштабе, в большом временном интервале, все-таки оставаться в фазе роста. То есть статистически этот кризис как бы не будет заметен. По статистике, мировая экономика будет расти. Очень медленно, но все-таки расти», – рассказывает Алексей Кущ.

Что касается Украины, то для нее прогнозы международных финансовых организаций достаточно оптимистичны. Ориентировочные показатели роста ВВП были даже улучшены, в отличие от многих других стран. Значит ли это, что мировой кризис – в любой его форме – обойдет Украину стороной?

Эксперты говорят, что риски в мировом масштабе актуальны и для Украины.

«Основными рисками для экономики Украины в 2020 году остаются ухудшение спроса на внешних рынках, замедление экономического роста в странах – основных торговых партнерах, особенно ЕС. Есть также риск ухудшения настроений на финансовых рынках, что может привести к удорожанию внешних заимствований и проблемам финансирования выплат по внешнему долгу. По-прежнему существует неопределенность в получении финансовой помощи от МВФ и других международных финансовых организаций, несмотря на заключение предварительного соглашения с МВФ на уровне персонала», – перечисляет Александр Мартыненко.

А вот Алексей Кущ считает, что у Украины даже больше рисков оказаться в зоне кризиса, чем у других государств.

«Будущий кризис был заложен в скрытых прогнозах нынешней власти, в результате чего на этот кризис они планировали частично списать провал экономической политики. И может сложиться уникальная ситуация, когда в мире кризис может не наступить, а в Украине разразится «рукотворный» кризис. У нас 6 месяцев подряд идет снижение промышленного производства, и это фактически означает, что мы вошли в промышленную рецессию. Плюс зафиксирована дефляция промышленных цен. То есть можно сказать, что у нас уже начался экономический кризис. Пока – только в промышленном секторе, но если не принять срочных мер по реанимации индустриального ядра экономики, то скоро этот кризис перекинется с промышленного сектора на зону торговли, которая пока еще держит ВВП в зоне роста», – предупреждает эксперт.

В то же время финансист Тарас Козак, президент инвестиционной группы «Универ», считает, что ситуация с промышленностью в настоящее время уже не оказывает определяющего влияния на всю экономику.

«В XVIII веке главным фактором успешности экономики было развитие производства. Но сейчас же не так. Если когда-то промышленность занимала 50-70% в экономике Украины, то сейчас – всего 20%, а во многих развитых странах еще меньше. Значительно большее место сегодня занимают услуги, строительство, торговля. И если в Украине достаточно неплохая ситуация с айтишниками, почему бы, например, не развивать это направление? Мир меняется, а у нас в вузах до сих пор учат, что промышленность – прежде всего», – говорит Тарас Козак.

Напомним, ранее новости «Сегодня» рассказывали, о том, как ведущие бизнесмены Украины готовятся бороться с мировыми кризисами.

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