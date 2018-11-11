Мировой финансовый кризис может коснуться Украины — эксперт

В случае наступления мирового экономического кризиса Украина окажется в сложной политической и экономической ситуации

Об этом заявил Финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, передает Hyser.

«Экономический кризис начинается с финансового кризиса, который потом переходит на реальную экономику, поэтому финансовый кризис, возможно уже начался в октябре с резкого обвала на американских фондовых рынках. К 15 ноября будет понятно все: кризис или еще полгода-год дотянем, но тогда кризис будет через год», — отметил он.

Более того, утверждает Найман, подобный кризис Украина встретит крупными долгами и сложной политической ситуацией.

«Лакмусовая бумажка очень простая, чтобы оценивать, получился рестарт украинской экономики или нет — прямые иностранные инвестиции. За 2017 год прямые иностранные инвестиции у нас в минусе. Те деньги, которые мы получили, мы отдали гораздо больше в виде выплат по инвестициям, например, в виде выплат по дивидендам. Грубо говоря, мы получили 2 млрд долларов, а отдали 5 млрд долларов», —подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Москва пытается выставить себя «большой глобальной силой», которая бросает вызов Западу, но это не будет длиться долго. Мир снова вспомнил о реалиях Холодной войны из-за роста экономических и военных возможностей Китая, а также агрессивное поведение РФ. Но говорить о полном возвращении противостояния пока рано.

В этом уверен председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

По его словам, в 90-х годах говорили о «конце истории» потому, что после распада СССР у Америки фактически не было соперников на международной арене.

И хотя Россия и Китай теперь пытаются играть такую роль, это еще не Холодная война.

«Соревнование не обязательно должно быть конфликтом. Но теперь существуют две страны, которые могут бросить вызов нашей способности проецировать силу. Поэтому ситуация изменилась после 90-х годов», — отметил американский генерал.

Но Данфорд считает, что такое соперничество не продлится долго. Россия вскоре выйдет из игры, оставив на «арене» Китай и США.

«Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс», — отметил военный.

Напомним, Путина жестко обломали в Париже, надежды рухнули.

Как сообщала Politeka, названа главная цель Путина в Украине.

Также Politeka писала, что раскрыта правда о ядерной угрозе в современных условиях.

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