Мировой экономический кризис уже начался с Турции

Эрик Найман , «Facebook»

13.08.2018 11:23

Так что от МВФ Украине не отвертеться.













Очень похоже, что мировой экономический кризис по сценарию 1997-98 годов уже начался. Начался с Турции.

Почему я говорю о тех годах?

Во-первых, тогда кризис шел по планете по принципу домино, начавшись в Юго-Восточной Азии, а его пиком можно назвать дефолт России в августе 1998 года.

В США кризис начался позже вместе с крахом дотком акций (пик индекса Nasdaq был 10 марта 2000 года).

Goldman Sachs в начале недели предупредил, что падение турецкой лиры против доллара до 7,1 спровоцирует банкротство банковской системы Турции.

На 1 января 2018 года курс лиры был 3,79 лир за 1 доллар. В пятницу 10 августа лира рухнула до 6,83, вплотную приблизившись к опасной отметке.

Ну а пока из-за проблем Турции обвалился курс евро из-за того, что европейские банки вложили очень много в эту страну.

Например, по данным BIS (центробанк центробанков) турецким заемщикам дали наибольшие деньги:

— Испанские банки $83,3 млрд.

— Французские банки — $38,4 млрд.

— Итальянские — $17 млрд.

— Британские — $19,2 млрд.

— Японские — $14 млрд.

— Американские — $18 млрд.

То есть под наибольшим давлением может оказаться Испания. И ей вполне может понадобиться помощь ЕЦБ.

Пока что самый сложный день для Турции была именно прошедшая пятница. Доходность 10-летних гособлигаций Турции (в USD) достигла 8,4%. И весь мир в напряжении ожидает следующей недели.

Кстати, параллельным курсом на юг движутся цены на российские активы и рубль.

Растет также доходность и украинских еврооблигаций. Совсем некстати перед большими погашениями внешних долгов и закупкой энергоносителей на следующий отопительный сезон. Так что от МВФ Украине не отвертеться.







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