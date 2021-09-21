Мировой экономический кризис приблизился к Украине – когда ждать рост цен и банкротства банков

Обесценивание гривны, рост цен и банкротства банков – уже в обозримом будущем. Крах китайского рынка недвижимости может серьезно ударить по мировой экономике, а затем – и по украинской. Эксперты и политики осторожны в своих комментариях, но не исключают, что в ближайшем будущем кризис ударит по Украине.

Vesti.ua разобрались, почему мировой экономический кризис стал ближе и как китайские проблемы связаны с Украиной.

Строительный пузырь

В XXI веке в Китае наблюдается строительный бум. Компании возводят массу многоэтажных жилых домов для китайцев. Логика проста – густонаселенные города-миллионщики хотят разгрузить, выстраивая новые «спальные» города.

Идею поддерживает и правительство Китая, а также местные органы власти. Дотации идут на аренду и на покупку квартир. Помогает это не особо, ведь около четверти новостроек стоят пустыми – предложение серьезно превышает спрос, а более 50 млн квартир стоят не заселены.

Фирмы строили огромные высотки, но жилье никто не покупал. Не было работы, нормальной инфраструктуры. Да и люди просто не хотели переезжать в новые микрорайоны. Дома даже начали сносить.

Министерство жилья Китая уже полгода работает по регуляции рынка. Проводятся беседы с мэрами городов, у них требуют снизить цены на жилье. Те предоставляют дотации, что влияет на финансовую ситуацию.

Долго так продолжаться не могло. В середине сентября 2021 года стало известно, что второй по величине застройщик Китая Evergrande на грани краха. Компания задолжала более 300 млрд долларов и не может их оплатить. Акции Evergrande постепенно падали.

Ситуация напомнила 2008 год. Тогда мировой финансовый кризис стартовал с того, что проблемы начались у компаний по недвижимости Fannie Mae и Freddie Mac. Следовательно, после Evergrande могут начать «обнуляться» другие компании.

Это все происходит на фоне роста госдолга Китая. Он превышает уже 40 трлн долларов, а к концу 2021 года должен превысить 350% ВВП. На данный момент китайская экономика – самая обремененная долгами. Учитывая ее вес в общей экономике, китайские проблемы могут стать катализатором очередного глобального кризиса.

Кризис еще ближе

Флешбэки из 2008 года шокируют не только финансовых экспертов, но и обычных граждан. Свежи в памяти ипотечные проблемы, скачок курса доллара до 8 грн, банкротства, а также снижение цен на недвижимость.

Риск неплатежей Evergrande очень высок. Множество банков и других фирм, которым должен застройщик, находятся в подвешенном состоянии, уровень задолженности просто колоссальный. Эксперты вспоминают падение Lehman Brothers, которое раскрутило маховик кризиса.

На этот раз кризис в Китае может привести к ослаблению экономики в регионе, а это спровоцирует отток западного капитала. Затем будет девальвация валют, инфляция.

Кандидат экономических наук Виктор Суслов в комментарии Vesti.ua рассказал, что мировая экономика стремительно приближается к рецессии. Проблемы в Китае только ускорят падение экономики.

«Пандемия, рост цен на сырье, потребительский бум предшествуют кризису. Допускаю, что есть все предпосылки к кризису. Мировые финансовые регуляторы будут принимать меры, чтобы смягчить падение. Возможно, из-за этого кризис будет в не столь острой форме, как в 2008 году«, – говорит Суслов.

Народный депутат от «Слуги народа», экономист Алексей Устенко рассказал Vesti.ua, что крах Evergrande будет предвестником огромного экономического кризиса.

«После роста экономики всегда идет падение. Действительно, мир стоит на пороге следующего большого кризиса. Это очень напоминает ситуацию 2008 года, когда фирмы брали большую долговую нагрузку и не справлялись с ней«, – говорит Устенко.

Коммунистическая партия Китая наверняка будет делать все для того, чтобы избежать кризиса. В первую очередь нужно сделать так, чтобы проблемы застройщиков не распространились на другие сектора экономики. Правда, внешние долги КНР никуда не денутся, поэтому к кризису нужно готовиться уже сегодня.

Украине будет тяжело

Украинская экономика обязательно пострадает, если проблемы будут на глобальном уровне. Немного меньше других стран, которые тесно завязаны на сотрудничестве с Китаем, но пострадает.

Виктор Суслов считает, что в случае повышения ставок банками США и Евросоюза упадет спрос на украинские ценные бумаги. Это повлечет проблемы с обслуживанием долгов Украиной.

«В случае неграмотной политики, нас ждет серьезный финансовый и банковский кризис. Нацбанк вынужден будет прибегнуть к эмиссии гривны, а это приведет к ее обесцениванию. Возникнет недостаток валюты, последуют рост цен, инфляция и банкротства«, – говорит Суслов.

Впрочем, экономист считает этот вариант пессимистическим. Правда, всегда нужно готовиться к худшему.

Алексей Устенко уверен, что проблемы в Китае могут серьезно затронуть Украину. Наша экономика находится в опасности.

«Мы экспортно-ориентированная страна. Мы экспортируем сырье, металлы, сельскохозяйственную продукцию. Если китайский рынок упадет, то снизятся цены на руду и пшеницу. Украинский бюджет получит меньше денег. Наша экономика не диверсифицирована до сих пор. Мы не развивали туризм, информационные технологии и другие сферы, которые бы подстраховали в данной ситуации«, – говорит нардеп.

Народный депутат от «Нашего Края» Сергей Шахов считает, что в Украине и так сейчас продолжается кризис. Он предложил ограничить торговые отношения с Китаем и обратить внимание на внутренний рынок.

«Нужно строить, создавать рабочие места, добывать уголь и газ в Украине, а не покупать. Нужно думать о кризисе в Украине, а не Китае. Я бы прекращал торговые отношения с Китаем и открывал бы больше производства в Украине, как было во времена СССР«, – говорит Шахов.

Экономист Александр Охрименко не рекомендует украинцам паниковать. В комментарии Vesti.ua он отметил, что конкретная проблема с Evergrande Украине не навредит.

«Был строительный бум при поддержке государства. Это не сработало, в новые дома никто не уехал. Это была ошибка, с которой сейчас разбираются. Проблема назрела уже давно, но говорить о ней начали сейчас«, – говорит Охрименко.

Решит ли правительство Китая столь сложную ситуацию – главный экономический вопрос ближайшего времени. С каждым годом становится все больше факторов, которые бьют по мировой экономической системе, приближая ее к падению. Украинцам, привыкшим к постоянным ударам, нужно готовиться к очередной рецессии в любом случае. Хотя бы отложить немного денег на черный день.





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