Мировая торговля замедляется до самых низких темпов роста с 2009 года

Фото: Axel Heimken/dpa

Москва, 26 ноября — «Вести.Экономика». Темпы роста глобальной торговли в 2019 г., по прогнозам страховой компании Euler Hermes, снизятся до минимального уровня за последнее десятилетие.

По оценкам экспертов Euler Hermes, объем мировой торговли по итогам этого года увеличится лишь на 1,5%. При этом в стоимостном выражении прогнозируется снижение показателя на 1,7% по сравнению с 2018 г.

В исследовании Euler Hermes отмечается, что из-за роста торговой напряженности между странами и увеличения импортных пошлин страны-экспортеры в 2019 г. понесут потери в размере $420 млрд.

Наиболее серьезные потери среди стран-экспортеров по прогнозам будут зафиксированы в Китае (-$67 млрд) и Германии (-$62 млрд). Среди отраслей мировой экономики в компании отметили электронную промышленность (-$212 млрд), металлургию (-$186 млрд) и энергетический сектор (-$183 млрд).

Главный экономист группы Allianz и Euler Hermes Людовик Субран прокомментировал результаты исследования, отметив, что, несмотря на прогнозируемое преодоление худшего этапа в снижении мировой торговли, в 2020 г. вряд ли произойдет существенное улучшение ситуации как в динамике глобальной торговле, так и в темпах роста мировой экономики.

«Составляемый нами индекс торговой динамики (Trade Momentum Index) свидетельствует о том, что худшее позади: падение индекса прекратилось. Тем не менее индекс все еще остается в негативной зоне. Мы ожидаем, что в 2020 г. мировая торговля будет по-прежнему демонстрировать низкие темпы роста, которые не превысят 1,7%. При этом темпы роста мировой экономики продолжат уменьшаться в будущем году и составят 2,4% после 2,5% в 2019 г. Так называемая «первая фаза» торговой сделки между США и Китаем, несмотря на свой поверхностный характер, может до некоторой степени смягчить ситуацию. Но новые угрозы повышения пошлин и насыщенный политическими событиями 2020 г. (мировые саммиты, выборы в США) означают более высокую волатильность, что не позволяет надеяться на существенное улучшение обстановки».



В Euler Hermes констатировали, что торговая политика в мире фактически превращается в «еще один политический инструмент», с помощью которого страны преследуют свои цели – наравне с экономической дипломатией или геополитическим влиянием.

Эксперты компании также распределили ведущие страны мира на несколько групп по их возможностями и готовности (раздражением) к ведению торговой войны в текущей ситуации.

В число стран, которые готовы и обладают возможностью ведения торговой войны, названые джедаями (доклад создан с использованием мифологии фильмов «Звездные войны» – прим. ред.), аналитики Euler Hermes также включили Россию.

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