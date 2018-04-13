Мировая торговля на пороге краха: в МВФ выступили с тревожным заявлением

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призвала правительства стран мира отказаться от протекционизма и усилить защиту интеллектуальной собственности

Лагард призвала страны мира «отойти от протекционизма». Ведь, по ее мнению, выгода от торговли перевешивает затраты. Глава МВФ считает, что беспрепятственная глобальная торговля в последние десятилетия способствовала значительному уменьшению количества людей, живущих в условиях крайней нищеты.

«Протекционизм» мешает развитию торговли, поскольку создает искусственные преграды, способные привести к «торговым войнам». В таком случае международной торговле может грозить крах.

Лагард заявила, что мировая экономика переживает устойчивый подъем, и настало время для экономических реформ, таких как открытие доступа к сфере услуг в развивающихся странах и расширение применения цифровых технологий для улучшения государственных услуг, предоставляемых органами власти.

Напомним, в Украине более чем в два раза ухудшился прогноз по кредиту МВФ. Так, в 2018 году Украина рассчитывает получить от Международного валютного фонда лишь 1,5 млрд долларов.

Об этом свидетельствует новый консенсус-прогноз от Министерства экономического развития. В предыдущем прогнозе МЭРТа приводились более оптимистичные показатели. Так, в 2018 году планировалось привлечь 3,5 млрд долларов.

Эксперт Андрей Новак отметил, что сокращение финансирования является серьезным ударом по экономической ситуации в стране. Это удар по способности Украины погашать долги и удар по курсу гривны.

Источник: Голос Америки

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