Мировая торговая война: плохо будет всем

Международные эксперты предупреждают, что торговую войну легко начать, но трудно остановить

То, что происходит сейчас во взаимоотношениях крупнейших держав, все чаще называют мировой торговой войной. И начало ее было положено, судя по всему, когда американский президент решил приступить к выполнению своего предвыборного обещания «сделать Америку снова великой».

Одной из мер по возвращению величия стране Дональд Трамп избрал то, что в одних случаях называется защитой отечественного производителя, а в других – протекционизмом. Грань между этими двумя названиями одного и того же явления довольно тонка. И, несмотря на то, что все страны строят собственную политику на принципах защиты внутреннего рынка, «протекционизм» в исполнении других они считают негативным явлением, которое препятствует международным принципам торговли.

Можно сказать и так, что защиту внутреннего рынка в умеренных дозах торговые партнеры обычно готовы терпеть, но когда она начинает слишком уж менять сложившийеся торговые взаимоотношения, случаются конфликты. Тот конфликт, который начался в прошлом году между крупнейшими игроками разных континентов, пока не думает утихать и, по словам экспертов, может вылиться в новый мировой экономический кризис.

«Виноваты» стиральные машины?

Обострение вялотекущего противостояния между крупными игроками наметилось еще в прошлом году, когда американский президент ввел новые пошлины на импорт стиральных машин и солнечных батарей из Азии. Эти ограничительные меры были не первыми торговыми санкциями. Но тогда от Трампа впервые прозвучала угроза торговой войной.

Хотя настоящим началом торговой войны, пожалуй, можно считать пошлины на сталь и алюминий, о которых в США заговорили еще зимой. Трамп заявил, что импорт этих товаров убивает американскую промышленность. И в начале марта подписал указ о введении 25%-ной пошлиной на сталь и 10%-ной – на алюминий.

Такой шаг негативно восприняли как в Китае, так и в Европе, и в других странах мира, которые поставляли эту продукцию для американской промышленности. В адрес США полетели обвинения в протекционизме. И угрозы ответных мер против США.

Теперь о перспективах полноценной мировой торговой войны заговорили многие.

«Становится очевидным, что мы столкнулись с гораздо более высоким и реальным риском возникновения торговых барьеров по всему миру. Мы не можем игнорировать этот риск, и я призываю все стороны тщательно взвесить и обдумать эту ситуацию. Как только мы пойдем по этому пути, развернуться будет очень сложно. Принцип «око за око» сделает нас слепыми, и мир окажется в глубокой рецессии. Мы должны приложить все возможные усилия, чтобы избежать падения первых костей домино. Пока еще есть время», – заявил генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу.

Но маховик взаимных запретительных мер только начинал раскручиваться.

Истинные причины разгорающегося всемирного конфликта озвучила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

«Коренная причина проблем в этих двух секторах является глобальным избыточным потенциалом, вызванным нерыночным производством», – сказала она.

США – Китай

Несмотря на то, что Китай и США друг для друга являются крупнейшими торговыми партнерами и вряд ли смогут обойтись друг без друга без серьезного ущерба для собственных экономик, их отношения напряжены давно. США обвиняет Китай в коммерческом шпионаже против американских компаний и поставках товаров с комплектующими из США в те страны, против которых Америка ввела ограничительные санкции.

В дополнение к пошлинам на металлы, которые серьезно затрагивают китайский рынок, 23 марта 2018 года Дональд Трамп подпиал меморандум «О борьбе с экономической агрессией Китая», который предусматривает ряд других «мер воздействия» на основного торгового партнера. Отдельные пошлины вводились на 1,3 тыс. товаров из Китая, в том числе на продукцию авиа- и машиностроения, технику, лекарства, медоборудование и многое другое. Было заявлено, что размер «наказания» для Китая – 50 млрд долларов год.

Китай также решил огрызнуться, введя пошлины на товары из США. И результаты этого «обмена санкциями» не заметили сказаться на крупных мировых производителях. В частности, китайский производитель и мировой поставщик мобильных телефонов ZTE в начале мая едва не оказался на грани банкротства из-за того, что в США запретили компаниям поставлять ей комплектующие. Это ее (и не только) Америка заподозрила в поставках телефонов с американскими комплектующими в Ирак и Северную Корею.

В середине мая состоялись переговоры вице-премьер-министра КНР Лю Хэ и главы Минфина США Стивена Мнучина. Стороны заявили, что договорились прекратить торговую войну и перестать обмениваться пошлинами.

В начале июня Китай заявил, что снижает ввозные пошлины более чем на 1,4 тыс. наименований товаров народного потребления с 1 июля. А 15 июня США… расширили список китайских товаров, облагаемых повышенными пошлинами. Китай также пошел на попятную и ввел пошлины на 545 американских товаров, на сумму свышен 33 млрд долларов. Они должны вступить в силу с 6 июля.

США – Евросоюз

В ЕС также пообещали деть «решительный ответ» на американские пошлины.

«Протекционизм не может быть ответом на нашу общую проблему в сталелитейном секторе. Вместо того, чтобы предлагать решение, этот шаг может только усугубить ситуацию. В течение десятилетий ЕС был близким союзником по безопасности США. Мы не будем сидеть сложа руки, в то время как наша отрасль сталкивается с несправедливыми мерами, которые ставят под угрозу тысячи европейских рабочих мест», – заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Сначала ЕС пытался ограничиться угрозами о повышении налогов для американских компаний. Затем – демонстрировать исключительное миролюбие.

«ЕС ни с кем не находитя в состоянии войны, и мы не хотим ее. ЕС – исключительно мирный проект, в том числе в сфере торговли», – заявляла, например, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

Но в июне ЕС таки решил ввязаться в торговую войну. В частности, с 22 июня ввел 25%-ную пошлину на товары из США. Не только на продукцию из стали и аллюминия, но и на многое другое. На мотоциклы, одежду, спиртное и сигареты, продукты питания и другие товары. Объем санкций оценен примерно в 3 млрд евро.

При этом США внесли лепту не только в экономическое ослабление ЕС, но и в политическое. В Белом доме довольно прозрачно намекнули, что готовы предоставить исключительные торговые условия Великобритании, если она выйдет из ЕС.

Другие страны

Из-за стали и аллюминия США умудрились поссориться не только с Китаем и ЕС, но и с другими странами. В том числе с партнерами по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) – Мексикой и Канадой. Впрочем, выход США из NAFTA – еще одно предвыборное обещание президента США, так что удивляться этому не стоит.

Россия, входящая в числе стран, на которые американские пошлины были направлены прежде всего, сначала традиционно бравировала: санкции нам нипочем. Мол, даже при такой наценке сталь из РФ будет дешевле американской. Однако, сказав одно, сделала совершенно другое. Как это часто с ней случается. Сейчас Россия готовит санкций против США почти на 100 млн долларов. Обеспокоенных россиян, которые еще из-за прежних санкций – за захватническую политику своей страны – лишились доступа ко многим товарам из цивилизованных стран, Кремль пытается успокоить. Мол, санкции будут наложены только на те товары США, которые можно заменить российскими аналогами.

США и Украина

Эксперты отмечают, что из-за торговой войны мировые цены на металл выросли. А поскольку Украина входит в число крупнейших экспортеров металлопродукции, для нее, как и для других крупных игроков, повышение мировых цен на экспортные продукты выгодно. Это имеет позитивное влияние и на курс гривни, и на рост экономики в целом.

Кроме того, Министерство экономики заявляло, что надеются добиться от США исключения Украины из группы стран, на которые распространяются санкции.

Однако, если торговая войны продлится долго, пострадать могут многие мировые рынки и многие экономики. Так, из-за торговой войны между Китаем и США на днях обвалились азиатские биржи. Подорожание нефти в последние дни также объясняют именно панической реакцией на всеобщую «перестрелку» санкциями. А рост цен на нефть, как известно, тянет за собой подорожание многих товаров и услуг.

Всемирный банк в начале июня опубликовал очередной прогноз, в котором говорится, что «широкомасштабное увеличение ограничительных мероприятий в торговле во всем мире может привести к серьезным негативным последствиям для глобальной торговли». По прогнозам ВБ, мировые потоки торговли могут снизиться на 9%. Последний раз подобное происходило во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годов.

В Украине ситуация осложняется тем, что экономика еще не полностью оправилась от предыдущего кризиса, к тому же ослаблена войной.

По мнению аналитиков Всемирного банка, самый серьезный урон во время этого кризиса получат сельское хозяйство и пищевая промышленность.

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