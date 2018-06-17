Мировая рецессия может ударить по доходам украинцев

Мировая экономика, а вместе с ней и Украина, на пороге новой волны кризиса. Об этом говорят анализ и выводы, представленные в отчете Всемирного Банка.

Аналитики Украинского института будущего описали главные угрозы мировой стабильности:

Эксперты Украинского Института Будущего писали об этих факторах в Прогнозе на 2018Е, в частности:

— «накопленные долларовые долги станут фактором замедления темпов роста развивающихся стран, которые обеспечивают 70%-80% прироста мировой экономики»

— «Это касается и сырьевой экономики Украины…»

— «Общая сумма суверенного долга 23 крупнейших стран с развивающейся экономикой (без учета Китая), номинированного в иностранной валюте, превышает $4 трлн»

В то же время, по оценкам Института, «сценарий, при котором мир накроет волна дефолтов развивающихся стран, видится экспертам UIF маловероятным, как и сценарий нового витка финансового кризиса. Во всяком случае в ближайшие год-два (2018-2019 гг.). Однако в более долгосрочной перспективе мы не исключаем новую волну финансового кризиса. Мировая экономика все еще довольно уязвима перед шоковыми явлениями»

Что это может означать для экономики Украины.

Украина очень сильно зависит от мировой экономики.

Во-первых, это украинский экспорт, на который приходится половину украинского ВВП и который представлен преимущественно сырьевыми товарами: зерно, железная руда и т.д. Если темпы роста мировой экономики начнут падать, цены на сырьевые активы рухнут и потянут за собой украинских экспортеров, гривну и доходы среднестатистических украинцев.

В этом году нам пока очень везет. Мировые цены на сырье растут лучше прогнозов МВФ, Всемирного банка. Большинство аналитиков пересматривают среднегодовые прогнозы на 2018Е в сторону повышения. Например, ВБ повысил прогноз цен на ЖРС на текущий год до 64 долл./т с 56 долл./т, в отчете, опубликованном в октябре 2017 г. На пшеницу – с 179 $/mt до 190 $/mt

Но разворот тренда может нанести серьезный удар по экономике Украины и украинской валюте, ведь никаких механизмов внутренней компенсации в случае обвала мировых рынков сырья не предусмотрено. Правительство не предпринимает действия по стимулированию внутреннего потребления, привлечению в Украину внешних инвестиций.

Во-вторых, Украина накопила долги в американской валюте. В 2019 г. нам предстоит выплатить почти $6 млрд. по внешним долгам (государственный и гарантированный государством долг). Уже сегодня мы практически не в состоянии выполнять свои обязательства перед кредиторами без помощи МВФ. Следующий год – год парламентских и президентских выборов, вероятно, программа МВФ будет приостановлена.

Теперь представьте, что при всем этом ставки на внешних рынках заимствования резко пойдут вверх. Украине придется привлекать куда более дорогие займы для погашения старых долгов, долговая нагрузка будет расти. В таких условиях возможности Украины по поддержанию дальнейшего экономического роста сильно ограничены. Вполне вероятно, что украинская экономика начнет сокращаться, реальные доходы населения упадут.

Какой выход из ситуации.

Мы должны иметь четкий стратегический план на случай реализации самого негативного сценария на мировых рынках, создавать стимулы для наращивания внутреннего потребления, формирования внутреннего инвестиционного ресурса у компаний и привлечения в страну иностранных инвестиций (Более детально читайте Прогноз Украинского Института Будущего на 2018 год. Раздел: Экономика Украины. 2018 г. Возможности).

По оценкам Украинского Института Будущего, чтобы выплатить долги без новых займов и реструктуризации и одновременно обеспечить реальный рост экономики на 8-10% в год, в Украину в перспективе 5 лет необходимо привлекать $15-20 млрд. внешних инвестиций в год.

Источник

Источник