Мировая инфляция и Украина — Олег Бахмтюк о том, как мы можем получить новые возможности

Экономику Украины ожидают большие испытания в связи с глобальными мировыми экономическими процессами. Но эти процессы дают и шанс для развития, если грамотно использовать собственный потенциал и не упустить возможности, которые открываются для нашей страны.

Собственник одного из крупнейших аграрных холдингов Олег Бахматюк рассказывает о новых реалиях, в которых будет жить мировая экономика в ближайшие 5 лет, и о возможностях, которые открываются для Украины в связи с глобальными изменениями на мировых рынках.

Экономику «заливают» деньгами

Более 40 триллионов долларов было «влито» в мировую экономику с начала пандемии, прямыми и косвенными инструментами. В частности первый транш в 3 триллиона долларов от США, потом еще 2 триллиона. Европейский союз «влил» 1 триллион путем выкупа облигаций, 1 триллион – через программы поддержки, 800 млрд – на долгосрочное кредитование.

Экономику «заливают» деньгами, чтобы потушить пожар мирового экономического кризиса

Крупные экономики таким образом защищают в первую очередь себя. При этом протекционизм, защита своих производителей, для этих стран является приоритетом. Эти 40 триллионов эмиссии от стран, которые занимают 45 процентов мировой экономики. То есть они фактически удвоили свой ВВП за счет всех других, более слабых.

Что сделала Украина, чтобы подготовиться к такому сценарию? – Ничего.

Нам не дают возможности принять закон о локализации, что является абсурдом. Большей протекционистской программы, которая действует сейчас в Соединенных штатах Америки, в Европейском союзе, нечего и искать. Будучи членами совместных торговых союзов, они не стесняются принимать дискриминационные нормы друг против друга, поддерживая своего производителя. И все это понимают – в критических условиях национальные интересы выше союзов. При этом Украине даже не дают возможности поддержки собственных производителей. Возможно, потому, что мы сами на этом не настаиваем?

Эти процессы вызовут мировую инфляцию. И Украина пока к ней не готова

Мы до сих пор живем по старым правилам, но должны измениться, пока мы в тренде. Следующие пять лет будет обесцениваться стоимость активов. То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего это будет касаться сырьевых рынков.

Недвижимость не подорожает из-за кризиса, вызванного в этом сегменте пандемией: перелеты, отели, рестораны и курорты – все это будет падать, и восстановится нескоро.

Понятно, что в тренде 10-ти лет в это можно вкладывать, но сейчас в трендах будет сырье. Украина сейчас будет в тренде. Но мы себя, во-первых, не «продаем» на перспективных рынках, а во-вторых, живем какими-то старыми правилами, сами себя ущемляет в возможностях. Так называемые «реформаторы» почему-то нам рассказывают, что мы должны жить по правилам, которые были актуальны 10 лет назад, когда был доступ к финансовым ресурсам, когда была совсем другая экономика. Пора меняться, или мы становимся современными, или наша экономика падает еще глубже.

Стоит ли бояться эмиссии денег Украине

Эмиссия, или пресловутая «печать денег», рядовым украинцем воспринимается как абсолютное зло. Однако, большие страны используют этот инструмент для спасения своих экономик. Этого не стоит бояться, ведь стоимость денег – это определенным образом условность.

Что такое курс валюты? Это баланс между внутренним и внешним спросом с элементами конъюнктуры. Китай или Европейский союз этого не боится. Американцам можно печатать деньги, Японии можно печатать деньги, Германии можно печатать деньги, а Украине почему-то нельзя. Почему? Так, это может привести к искажению баланса.

Чтобы этого не произошло, мы должны с вами завести в экономику эквивалент. Где его взять? Фонд, которым управляет Саудовская Аравия, – 800 миллиардов, фонд, которым управляет Китай – 3.7 триллиона, Япония – 800 миллиардов, Корея – 500. То есть мы говорим о каких-то несусветных деньгах.

У этих стран сейчас стратегия вложения в сырьевые ресурсы. А мы как раз и являемся серьезным и надежным источником таких ресурсов. Мы должны объехать эти страны, предложить им вхождение в совместные проекты, показать им надежность и выгодность их инвестиций. Они завтра за эти деньги купят в два раза меньше у других. А мы дадим им возможность инвестировать в гарантированные и выгодные поставки критического ресурса – продовольствия. Это взаимовыгодный процесс. Пора садиться в самолеты и везти свои предложения, от которых, поверьте, не откажутся.

Глобальный кризис как шанс для Украины

Украина в тренде. Рынки Ближнего Востока и Азии являются перспективными для украинских экспортеров – при условии представительства интересов своих производителей со стороны Украины, о чем я уже говорил.

Кто крупнейшие потребители, где рынки, которые нас интересуют? Прежде всего это Ближний Восток. Это Азия – Китай, Индонезия, Япония, Корея. Под это можно спокойно 20-30 миллиардов долларов завести в Украину: путем покупки бондов нашего государства под стабильные поставки сырья. Для этих стран очень важна не цена товара, а своевременность и наличие ресурсов. И мы можем это им предложить.

Украина себя посадила на иглу внешних заимствований, а это не просто глупо, когда нам есть, где заработать эти деньги

В результате «игла» внешних заимствований приводит к потере экономических возможностей. Но мы имеем огромный внешний потенциал – сотрудничество с Ближним Востоком, Азией. Это около 10-12 стран, где я могу и готов участвовать в процессе лоббирования интересов Украины.

От сырьевой экономики – к созданию добавленной стоимости

При всем том значении экспорта сырья для экономики Украины, превращаться в чисто сырьевую страну – ложный путь. Мы должны создавать продукцию с добавленной стоимостью, и для этого не обойтись без актуальных технологий, инноваций. Собственно, это бизнес-модель, по которой я строил свой агрохолдинг.

Ты конкурентен, когда ты современный

Если взять железную руду и весь спектр аграрной продукции, которую мы экспортируем — подсолнечное масло, кукурузу, пшеницу, скоро все это будет занимать более 80% ВВП. А это катастрофа. Потому что все остальные направления будут сокращаться. Сырье – это хорошо, сырье – это то, что у нас всегда купят. Но глобально Украина не генерирует добавленную стоимость.

Почему? Потому что мы не привлекали инновации в производственные процессы лет 20. Пора трезво посмотреть на действительность: мы почти не принимали участия во второй технологической революции, а сейчас актуальна уже третья. Речь идет об использовании нанотехнологий, IT-технологий, ресурсных технологий, новых подходов в управлении человеческими ресурсами. Нас в этом процессе нет. И поэтому мы не конкурентны.

Из хороших новостей: во времена, когда многомиллиардные стартапы рождаются в гаражах, кафе, коворкингах и чатах, догнать остальных не кажется уж такой невыполнимой задачей.

Роль государства

Государство должно выполнять регулятивные функции, и представительские функции – продвижение украинских предприятий на мировых рынках. Пример – Грузия времен Саакашвили, когда представители власти выполняли роль эмиссаров грузинской экономики и налаживали торговые и политические связи с ключевыми игроками на мировых рынках.

Государство должно хотя бы не мешать бизнесу. А в идеале – помогать ему. Это касается здорового протекционизма, лоббизма своих производителей и соблюдение принципа «одинаковые правила игры для всех». Это идеальная власть. Это Сингапур, к примеру.

И еще один важный момент: должна быть ответственность чиновников за уничтожение национального бизнеса. Должна быть полная ответственность за последствия таких действий. Я через это проходил, как и тысячи других украинских производителей. Я потерял, государство потеряло. А чиновник безнаказанный.

Каждый чиновник, каждый «силовик», который вызвал неправомерные убытки компании или бюджета, должен получить счет и оплатить его – в виде административного или уголовного наказания. Тогда ни у него, ни у его преемников не будет соблазна «покошмарить» бизнес.

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