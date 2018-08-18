Мировая экономике в шаге от кризиса?

Один из индикаторов начал указывать на замедление мировой экономики.

Стоимость меди в золоте перешла к резкому падению. Причина тому заметное снижение цен на сырье, причем медь снижалась гораздо быстрее, чем драгоценный металл. Тем самым одна тонна меди теперь оценивается в 4,86 тройских унций золота.

Данный индикатор используется для оценки дел в мировой экономике, так как при ее росте спрос на медь увеличивается, что толкает цены вверх, а котировки благородного металла напротив снижаются, так как он зачастую используется в качестве защитного инструмента.

Если на протяжении апреля-июня 2018 г. стоимость меди в золоте росла, то начиная с июля перешла к падению. Пока данный индикатор не опустился ниже критической точки, но приблизился к ней.

Резюме от 1K

Отчасти снижение цен на сырьевые активы вызвано ростом доллара. Однако скорость обвала была гораздо выше, чем шла экспансия американской валюты.

На наш взгляд, если падение продолжится и стоимость тонны упадет ниже 4,5 унций, то мировую экономику может хорошенько тряхнуть.

Сейчас необходимо следить за мировыми потоками средств. Отток капитала начал принимать затяжной характер, что не свойственно в моменты повсеместного экономического роста. То есть, при продолжении вывода средств с развивающихся рынков нужно будет «бить в набат» и готовиться к рецессии.

Источник: InvestBrothers

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