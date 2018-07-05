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Мировая экономика зашла в тупик, являясь пережитком эпохи дешевой энергии

Мировая экономика 05 Июл 2018
Мировая экономика зашла в тупик, являясь пережитком эпохи дешевой энергии
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  • Мировая экономика зашла в тупик, являясь пережитком эпохи дешевой энергии  CИА

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