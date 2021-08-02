Мировая экономика: всё внимание на рынок труда

Учитывая, что главной движущей силой рынков сейчас является ФРС, то без всякого преувеличения можно сказать, что главным событием недели станет отчёт о рынке труда, который традиционно опубликуют в пятницу. Руководство центрального банка не раз заявляло, что все решения относительно возможного ужесточения монетарной политики будут приниматься, основываясь на поступающих макроэкономических данных, главнейшими из которых являются данные о рынке труда.

Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидается, что количество рабочих мест, созданных в июле, достигнет 900 тысяч. Если прогноз оправдается, то это будет самый большой рост числа новых рабочих мест с августа 2020-го. В июне этот показатель составил 850 тысяч. Уровень безработицы, как ожидается, снизится до 5,7%, с июньских 5,9%. Но несмотря на положительную динамику, это по-прежнему намного выше, чем 3,6% до пандемии. Одними из основных причин, тормозящих рынок труда, называют: эффект от безвозмездной финансовой помощи, страх заболеть, возвратившись на работу, и необходимость заботиться о детях, пока школы закрыты на карантин. Есть и другие, более долгосрочные факторы: ранний выход на пенсию и недостаточный приток мигрантов. Также в последнее время на рынке труда наблюдается несоответствие требуемых и существующих профессиональных квалификаций. По мнению экспертов, могут потребоваться годы, чтобы это несоответствие устранить.

Безусловно, отчёт по рынку труда окажет влияние на решение ФРС о том, когда начинать ограничение программы выкупа облигаций. По мнению Bank of America, «скорость создания новых рабочих мест на уровне от 750 тысяч до 1 миллиона в месяц будет достаточной, чтобы ФРС начал программу сокращения».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Кроме отчета о рынке труда на этой неделе нас ждёт продолжение сезона квартальных результатов. И хотя, на мой взгляд, пик сезона пройден, вместе с отчетами Big Tech, все же есть ряд компаний, лидеров в своих отраслях, чьи результаты важны для всего рынка. На этой неделе нас ждут: Simon Property Group, General Motors, Uber, Duke Energy, Square, Alibaba, Roku и десятки других больших и малых корпораций.

Похоже, что демократы и республиканцы достигли согласия в отношении нового пакета для финансирования инфраструктурных проектов, объемов в $550 миллиардов. Голосование в Сенате состоится на этой неделе и, как ожидается, будет успешным. Ещё одно вливание в копилочку инфляции…

Также интересно будет наблюдать, как продолжит разворачиваться ситуация вокруг китайских компаний. После встряски на прошлой неделе, когда китайские компании потеряли в цене около полутора триллионов долларов, ситуация немного успокоилась. Политбюро китайской компартии на встрече в пятницу, 30 июля, заявило, что примет ряд финансовых мер для поддержания экономики, а китайская комиссия по ценным бумагам планирует встретиться с американскими коллегами, чтобы обсудить будущие IPO.

Как видите, неделя обещает быть интересной, и хотелось бы — чтобы прибыльной.

Всем хорошей недели и удачных инвестиций!

У вас есть интересная колонка для The Page?

Пишите нам: [email protected]



Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Cmd + Enter

Ctrl + Enter

Редакция не несет ответственности за содержание материала и может не разделять мнение его автора





Источник