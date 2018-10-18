Мировая экономика вскоре пострадает от дефицита доллара



В последнее время экономика всего мира все больше находится в зависимости от национальной валюты США, особенно это стало ощутимо с момента минувшего кредитного кризиса. На сегодняшний день продолжается прирост прибыли в казначейских бумагах США, что может оказаться настоящим испытанием для всемирной финансовой структуры.

Южноафриканские эксперты Мехул Дайя и Нилс Хейнеке, анализируя роль доллара в мировой экономике, заявили, что укрепление национальной валюты США, а также прирост стоимости капитала могут свидетельствовать о грядущем кризисе ликвидности.

Главной причиной кризиса, который мировая экономика пережила 10 лет назад, был именно дефицит доллара, поэтому пришлось организовать своп-линии многим центробанкам с целью снизить напряжённую обстановку с фондированием. Однако заем долларов США за ее пределами, не учитывая банковский оборот, вырос на 14% в первой половине 2018 года по сравнению с 9,5% 2007 года.

Как уверяют эксперты, доходность долларовых облигаций увеличивается, а сама национальная валюта США укрепляется, что может негативно повлиять на экономику тех стран, у которых нет поступлений в валюте. Высокодоходность индикативных десятилетних казначейских бумаг в этом месяце была зафиксирована в размере 3,23%, что отвечает показателям 2011 года, а индекс Bloomberg Dollar Spot за полгода стал отвечать цифре 5,6%.

По заявлению Иньяки Альдасоро и Торстена Элерса, на мировом рынке наблюдается следующая картина: финансирование в долларах растет быстрее, чем задолженность в какой-либо другой валюте, особенно это видно в развивающихся регионах. Данный ход событий, скорее всего, приведет к тому, что вкладчики долгового рынка могут быстро сдать позиции при увеличении ставок в США.



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