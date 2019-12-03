Мировая экономика вошла в состояние нестабильности

Мировая экономика сегодня перешла в состояние нестабильности, любые «черные лебеди», труднопрогнозируемые события, имеющие значительные последствия, могут ввергнуть ее в рецессию. Об этом заявил руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов в ходе конференции ИД «Коммерсант» «Финансы. Инвестиции. Прогнозы», проходящей в МИА «России сегодня».

Как отметил эксперт, сильной рецессии в следующем году на мировых рынках не стоит ожидать. Если рецессия будет, то она скорее коснется не европейского, а американского рынка. Однако если прилетят «черные лебеди», все может перевернуться с ног на голову.

Павел Пахомов добавил, что инвесторы спорят о возможности начала рецессии последние три года. Вопрос в другом: повлечет ли рецессия глобальное падение экономики?

«Мировая экономика уже начала замедляться. Китай, ЕС, Турция, эти страны демонстрируют более медленный, чем обычно, рост. Например, ВВП Китая растет на 6%, а не на 7%, как обычно. А Китай сегодня вторая экономика, ее падение может повлиять на экономики других азиатских стран. В ЕС свои проблемы, ее локомотив Германия также демонстрирует низкие темпы экономического роста», — добавил эксперт.

Он обратил внимание, что на снижение экономики могут повлиять торговые войны, Брексит, общее снижение макроэкономических показателей. В заключение Павел Пахомов рекомендовал инвестировать в сложившейся ситуации в золото, в «мусорные компании», так как сегодня есть тренд на развитие зеленых технологий, и в биотех.





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