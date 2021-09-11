Мировая экономика: точки неопределённости | Программа: Дом «Э» | ОТР

14:52, 11 Сентябрь 2021
Михаил Головнин
Первый заместитель директора Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н.
Алексей Громыко
член Президиума ВЭО России, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН, д.полит.н.
Как и в какие сроки будет восстанавливаться мировая экономика после пандемии? Ждут ли её новые удары и какие ещё точки неопределённости существуют на сегодняшний день? Все эти вопросы обсуждаем в новом выпуске программы «Дом Э».
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