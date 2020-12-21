Мировая экономика теряет от контрафактной продукции до 3 % ВВП — председатель ГКНТ

Ущерб мировой экономики от контрафактной продукции за 2019 г. превысил 0,5 трлн долларов. Об этом сообщил журналистам на VIII Международном форуме «Антиконтрафакт 2020» председатель Государственного комитета по науки и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Вопросы контрафакта и антиконтрафакта актуальны для всего мира. По оценкам экспертов, ущерб мировой экономики от контрафактной продукции за 2019 г. превысил 0,5 трлн долларов. Если этому злу не противодействовать, то, по оценкам экспертов, только в IT-сфере, которая быстро развивается, к 2022 г. ущерб может превысить 850 млрд долларов, — обратил внимание А. Шумилин.

По его словам, рынок незаконной продукции стремительно растет. Ущерб от контрафакта в мировой экономике — до 3 % ВВП.

— Это большие цифры, именно поэтому вопросы противодействия поддельной продукции важны для всех государств. Как потребители, мы хотели бы покупать продукцию, в которой уверены на 100 %, — подчеркнул А. Шумилин.

Он отметил, что среди традиционных сфер, где процветают подделки, — алкогольная продукция (в некоторых странах — до 40 % рынка), табачные изделия (15 %), одежда и бытовая техника.

— Как ни парадоксально, до 30 % детских игрушек на мировом рынке — это контрафакт. А ведь дети — наше будущее, и то, с чем они играют, важно для нас. Поэтому экспертам необходимо рассматривать подобные вопросы и вырабатывать механизм противодействия незаконному обороту, — отметил А. Шумилин.

По его мнению, в Беларуси продается контрафактная продукция, но ее немного. Зато за рубежом нередко подделывают качественные продукты питания белорусских производителей:

— Мы с этим боремся. Раз их подделывают на других рынках, это подтверждает их качественность и востребованность.

А. Шумилин рассказал, что за последнее время отмечены серьезные подвижки в защите интеллектуальной собственности, в частности, все чаще используется лицензионное ПО. Что касается фальшивой алкогольной продукции, то здесь белорусам тоже нет нужды волноваться — рынок надежно защищен от подделок.

В Беларуси, напомнил, А. Шумилин, действует около 10 законов, регламентирующих общие вопросы интеллектуальной собственности. Из 24 международных договоров наша страна подписала 17. В ближайшее время будет подписан 18-й — договор о промышленных образцах. Кроме того, в Беларуси при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности и Евразийской патентной комиссии разрабатывается Концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 г.

Справочно

21 и 22 декабря в Минске проходит VIII Международный форум «Антиконтрафакт-2020». Его масштабность и значимость подтверждаются количеством участников. В Минск прибыли представители 17 стран, более 500 экспертов. В онлайн-формате около 10 тыс. человек участвуют в обсуждении на секциях форума. Организаторы мероприятия — Совет Министров, ГКНТ, Национальный центр интеллектуальной собственности. Евразийская экономическая комиссия. Обсуждаются практические аспекты борьбы с контрафактом в цифровой среде, маркировка и системы прослеживаемости товаров, противодействие фальсификации в ЕАЭС, особенности охраны объектов интеллектуальной собственности в условиях чрезвычайных ситуаций и другие актуальные вопросы.

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