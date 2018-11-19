Мировая экономика столкнулась с серьезными рисками: аналитики озвучили прогноз

Сегодня, 09:43

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Рост ВВП Китая будет вдвое превышать показатели США, считают эксперты



Фото: Pixabay

Глобальная экономика находится в поздней стадии делового цикла. Этот период исторически ассоциируется с повышенными рисками и ростом доходностей на рынках. Об этом заявили аналитики швейцарского банка Julius Baer.

Эксперты прогнозируют рост глобального ВВП по итогам 2018 года на 3,8% и его замедление до 3,6% в 2019 году. Темпы экономического подъема в США будут составлять соответственно 2,9% и 2,8%, еврозоны – 2,1% и 1,7%. отмечают в Julius Baer. Ожидается, что ВВП Китая в 2018 году увеличится на 6,5%, в 2019 году – на 6,2%.

Динамика экономического роста в разных странах становится все более рассинхронизированной, отмечают при этом аналитики. США остаются локомотивом подъема, тогда как в еврозоне отмечается ухудшение показателей, а в развивающихся странах, особенно с высокой долговой нагрузкой и структурными проблемами, – сильное замедление.

«Главные риски в мировой экономике связаны с политикой США, в том числе торговыми спорами и введением санкций против Ирана, бюджетными проблемами в Италии, создающими значительные риски для евро, и процессом выхода Великобритании из Европейского союза. Также сохраняется вероятность дефолта в Турции, который может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках и спровоцировать новый масштабный кризис», – отмечается в отчете.

Ранее о подобных экономических угрозах предупреждал МВФ. В Международном валютном фонде уверены, что у политиков по всему миру почти не осталось времени для проведения реформ.

В Julius Baer также прогнозируют, что:

высокая деловая активность, отсутствие инфляционного давления и сильный рынок труда позволяют Федеральной резервной системе (ФРС) США сохранять курс на ужесточение денежно-кредитной политики. В 2019 году американский ЦБ продолжит повышение ключевой ставки, которая к концу года составит 3,5% годовых, считают в банке.

в 2019 году вероятно первое за долгое время ужесточение условий кредитования Европейским центральным банком и Банком Англии, которые повысят ставок на 25 базисных пунктов – до 0,25% и 1% годовых соответственно, прогнозируют эксперты.

в течение следующих 12 месяцев цены на нефть будут находиться в коридоре 60-80 долларов за баррель, полагают в банке. Рост цен выше этого уровня будет сдерживаться увеличением предложения, в первую очередь со стороны сланцевых производителей, тогда как политика

Напомним, ранее в МВФ заявляли, что мировая экономика еще не оправилась от кризиса 2008 года.

Кроме того, в последнее время все чаще стали раздаваться голоса экономистов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса.

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