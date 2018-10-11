Мировая экономика столкнулась с новыми рисками: МВФ предупреждает об опасности

Международный валютный фонд представил доклад о финансовой стабильности и текущем состоянии глобальной экономики. Согласно выводам экспертов, мировой экономике угрожают новые скрытые риски, передает Joinfo.ua.

Мировая экономика столкнулась с новыми рисками

Прежде всего, эксперты МВФ отмечают опасность для глобальной экономики, которую представляет стремительно растущий уровень социального неравенства в мире.

Также напряженности на рынках добавляет торговая война США и Китая. И если противостояние не будет в ближайшее время урегулировано, то это вызовет серьезные потрясения во многих сферах глобальной экономики.

Диссонанс в стабильность мировой экономики вносит и постоянная путаница в вопросах Брексит, что может серьезно расшатать европейские рынки, если в ближайшее время не будут выработаны четкие шаги по выходу Великобритании из Евросоюза.

Помимо прочего, эксперты МВФ понизили прогнозы относительно темпов роста мировой экономки на 2019 год. Причинами названы все те же торговые войны и другие рыночные барьеры.

По мнению авторов доклада, защитить стабильность мировой экономики от возможного финансового кризиса может четкое следование системе банковского регулирования, которая была выработана в 2008 г.

Еще одной причиной финансового кризиса в глобальной экономике может стать, как говорится в докладе МВФ, отказ инвесторов разных стран от стимуляции и поддержания роста экономики. Отсутствие денежных вливаний в мировую промышленность неминуемо приведет к остановке развития и деградации, а также к обвалу финансовых рынков.

Сегодняшнюю ситуацию на мировых рынках эксперты МВФ сравнили с горизонтом, на котором только начинают появляться облака. Однако, чтобы они не переросли в грозовые тучи, следует уже сейчас принимать кардинальные меры по предотвращению кризиса.

Напомним, что в Bank of America не придерживаются столь оптимистичного взгляда на состояние мировой экономики и финансовых рынков, как эксперты МВФ. По мнению сотрудников одного из самых крупных банков мира новый мировой финансовый кризис случится в ближайшее время.





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