Мировая экономика стоит на пороге новой Великой депрессии

Такой прогноз дают некоторые известные экономисты

Доллары и рубли. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

2 ноября, YakutiaMedia. Мировая экономика стоит на пороге серьезного кризиса, который может сравниться с Великой депрессией начала 30-х годов XX века. Такой прогноз дают некоторые ведущие экономисты. Падение уже началось: в октябре 2018 года суммарные потери на фондовых рынках в США, Азии и Европе превысили 5 трлн евро. Это самый большой спад со времен краха банка Lehman Brothers в 2008 году, ставшего началом глобального экономического кризиса, сообщает ИА PrimaMedia.

В частности, американский индекс S&P 500 в октябре упал на 8%. Это худший результат с 2008 года. Высокотехнологичный Nasdaq упал еще сильнее: на 9,2%, также худший показатель с 2008 года.

Обрушение фондовых рынков может стать локомотивом нового кризиса. Эксперты дают апокалиптические прогнозы: мировая экономика может рухнуть в пропасть в 2020 году. Мир на пороге серьезнейшего кризиса со времен Рузвельта. И в немалой степени этому способствует торговая война между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, на которые приходится до 40% мирового ВВП.

Протекционистская политика Вашингтона может стать долгосрочной угрозой мировой финансовой стабильности. В поисках сиюминутных выгод популист Трамп может всё обрушить в долгосрочной перспективе, ведь торговые войны – это мощный удар по всей системе международной торговли. Они больно бьют по экономике разных стран. По мнению экспертов, особенно сильно может пострадать мировой рынок продуктов питания.

В свою очередь известный американский экономист и инвестор Джеймс Ричардс считает, что нынешний подъем американской экономики может обернуться колоссальным биржевым крахом, наподобие того, что случился в 1929 году. Тот крах стал началом Великой депрессии – крупнейшего экономического кризиса XX века. Повторится ли история в этот раз?

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