Мировая экономика становится морской и цифровой

Россия готовит себе хороший задел в морской экономике будущего. И подтверждение этому — динамичное развитие морских портов. Об этом шла речь на отраслевой конференции «Морские порты — драйвер экономического развития страны», которая прошла 19 ноября в рамках «Транспортной недели-2019».

Статистика показывает ежегодный прирост грузооборота российских портов не менее чем на 4% . А их суммарная пропускная способность превысила 1.15 млрд. тонн. Объём перевалки грузов составляет порядка 817 млн. тонн. Национальная задача, поставленная руководством страны в Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 2024 — поприбавить ещё 330 млн. тонн. Основной тренд на данном направлении – партнёрство государства и бизнеса. О событиях минувшей недели Информ-24 рассказала член экспертной секции по морскому и речному транспорту при комитете Госдумы по транспорту и строительству, координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова.

«В портовой сфере объём частных инвестиций сегодня один из самых высоких по отраслям, а в отрасли транспорта – здесь самый высокий показатель. Для инвесторов портовый сегмент оказался чрезвычайно привлекательным. Для примера только по экспорту АПК через морские порты сегодня вывозится более 90% товаров. В перспективе только под сектор АПК запланировано увеличение мощностей на 35 млн. тонн.

В ходе конференции, посвящённой морской составляющей, на Транспортной неделе традиционно проходит интерактивное голосование среди отраслевой аудитории. В этом году голосовали два основных вопроса:

1 – Какие условия обеспечат достижение поставленных стратегических целей? Голоса аудитории в процентном соотношении распределились так:

— 29,6% устранение административных барьеров и дерегулирование

– 22, 2% — заключение долгосрочных договоров с грузоотправителями

— 14,8% — дополнительные меры господдержки

– 11,1% — увеличение частных инвестиций

— 11,1% — кадровое обеспечение отрасли

– 7,4% — новые технологии и цифровизация

– 3,7% — поддержка проектов на уровне регионов

2 – Каковы причины наметившейся тенденции к снижению темпов роста переработки грузов в морских портах России? Голоса аудитории в процентном соотношении распределились так:

– 25,0% — Спад в мировой экономике

– 25,0% — замедление роста производства внутри страны

– 20,0% — инфраструктурные ограничения

– 15% — санкционное давление

– 10,0% — изменение структуры потребления на внешних рынках

– 5,0% — временные явления

— 0,0% — законодательные ограничения

Если в прошлые годы эффективность, производительность отраслей в основном зависела от ресурсной и законодательной базы, то в будущем одну из ведущих ролей будут играть сквозные отраслевые цифровые системы. Именно их уровень во многом будет определять конкурентоспособность наших портов и отраслей в мировой конъюнктуре. Речь идёт о крупных IT- платформах интеграторах, которые объединят электронный учёт и контроль, будут накапливать статистику, объединят электронные государственные и коммерческие услуги и сервисы, и постепенно будут проникать во все производственные процессы, а затем и управлять ими.

В качестве примера приведу цифровую экосистему для агросектора (ЦЭА) – цифровой интегратор, который был представлен Центром технологического трансфера 19 ноября членам экспертного совета по агропромышленному комплексу при Федеральной антимонопольной службе.

Проектная инициатива, которая, безусловно, заслуживает внимания, т.к. охватывает практически цифровизацию всех основных секторов агропромышленного комплекса. Для сравнения здесь следует обратить внимание на современные цифровые сервисы для агросектора в зарубежных странах, в которых значительна доля производимой сельхозпродукции.

Очевидно, что следующим этапом развития экономики станет цифровизация отраслей, а значит — инвестиции в отраслевые IT – сервисы и платформы. Международная конкуренция в данном аспекте уже в ближайшем времени даст о себе знать как в плане уровня развития таких систем, так и обеспечения их кибербезопасности, и эта конкуренция может стать весьма острой. Мировой океан прокормит растущее население Земли

В эти же дни на минувшей неделе в Риме на международном симпозиуме ФАО по устойчивому рыболовству был представлен доклад Кристофера Костелло, в котором говорится, что Мировой океан имеет огромный потенциал и сможет прокормить в ближайшие десятилетия растущее население Земли.

В докладе отмечается, что в перспективе продуктивность рыболовства возможно увеличить на 20%, а акцент будет сделан на развитие марикультуры. Как следует из доклада, в будущем увеличится производство водорослей и моллюсков, что станет существенным вкладом в продовольственную безопасность, а также позволит повысить устойчивость прибрежных районов, улучшить качество воды, что важно для обитания промысловых видов рыб. Большую пользу принесёт развитие аквакультуры, если удастся найти альтернативные виды кормов, минимизирующие использование диких уловов. Основными проблемами будущего в докладе обозначены — изменение климата и загрязнение акваторий».

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