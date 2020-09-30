Мировая экономика спасена: рыночная капитализация токена Reddit MOON составляет 2,64 септиллиона долларов

Вопреки очевидным пожеланиям Reddit, трейдеры криптовалютой разработали способ обмена токенов «Очки сообщества» социальной платформы на фиат, что привело к довольно неожиданной рыночной капитализации.

В мае Reddit объявил, что начнет распределять токены вознаграждений ERC-20 в тестовой сети Rinkeby среди пользователей его криптовалюты и подсообществ Fortnite в форме «ЛУН» и «КИРПИЧОВ».Токены распределяются согласно вкладам пользователя в соответствующие субреддиты.

Пары xMOON появились на сетевом обмене xDai Honeyswap на прошлой неделе после того, как Reddit представил функцию, позволяющую конвертировать луны в «монеты».

Держатели MOON теперь могут торговать токенами, конвертируя их в xMOON через xmoon.exchange, а затем обменивая xMOON на xDAI, которые можно конвертировать в DAI стейблкоина 1: 1 — через Honeyswap.

Токен сообщества криптовалюты Reddit в настоящее время переходит в Honeyswap за $0,088 xDAI.Пары для xMOON принесли 174 000 долларов за последние 24 часа.

По данным Etherscan, более 30 000 000 000 000 000 000 000 000 (30 септиллионов) MOON были распределены примерно по 7 800 адресам, что означает, что рыночная капитализация токена составляет примерно 2,66 септиллиона.

В отличие от этого, вся мировая экономика в 2019 году стоила примерно 133 триллиона долларов, что позволяет предположить, что создание ЛУН повысило стоимость мировой экономики почти на 2 триллиона процентов.Кто сказал, что криптовалюта вредна для экономики?

После торговли примерно на 0,015 доллара в течение первых двух дней торгов, xMOON вырос 26 сентября до рекордных 0,35 доллара, прежде чем вернуться к 0,055 доллара к 30 сентября.

xMOON/xDAI: Honeyswap

В настоящее время Reddit проводит конкурс для разработчиков, работающих над решениями для масштабирования, которые могут облегчить запуск токенов платформы в основной сети Ethereum (ETH), в идеале до 2021 года.

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