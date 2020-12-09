мировая экономика сможет восстановиться только через 2-3 года

Мировой экономике

потребуется два-три года, чтобы

восстановить производство до уровня,

который был до пандемии COVID-19. Об этом

заявил глава Всемирного банка Дэвид

Мэлпас, сообщает The

Wall Street Journal.

Фото: novosti.az

По его словам, страны

с развитой экономикой восстанавливаются

быстрее, чем прогнозировалось, а многие

развивающиеся страны отстают. Свою роль

в этом сыграло сокращение туристической

отрасли, которая в некоторых развивающихся

странах является ключевым источником

доходов.

В Юго-Восточной Азии

наблюдается рост экономики, в том числе

благодаря Китаю. «Китай переживает

выздоровление, и это помогает его

соседям, поэтому в Юго-Восточной Азии

наблюдается рост, который распространяется

и на Японию», — сказал Дэвид Мэлпас,

цитирует БЕЛТА.

В результате краха

мировой экономики из-за пандемии почти

100 млн человек во многих бедных странах

оказались в крайней нищете. По октябрьскому

прогнозу МВФ, в этом году мировая

экономика сократится на 4,4%. Это самый

серьезный спад со времен Великой

депрессии.

Источник: Myfin.by

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