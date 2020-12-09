мировая экономика сможет восстановиться только через 2-3 года

Мировой экономике
потребуется два-три года, чтобы
восстановить производство до уровня,
который был до пандемии COVID-19. Об этом
заявил глава Всемирного банка Дэвид
Мэлпас, сообщает The
Wall Street Journal.
Фото: novosti.az
По его словам, страны
с развитой экономикой восстанавливаются
быстрее, чем прогнозировалось, а многие
развивающиеся страны отстают. Свою роль
в этом сыграло сокращение туристической
отрасли, которая в некоторых развивающихся
странах является ключевым источником
доходов.
В Юго-Восточной Азии
наблюдается рост экономики, в том числе
благодаря Китаю. «Китай переживает
выздоровление, и это помогает его
соседям, поэтому в Юго-Восточной Азии
наблюдается рост, который распространяется
и на Японию», — сказал Дэвид Мэлпас,
цитирует БЕЛТА.
В результате краха
мировой экономики из-за пандемии почти
100 млн человек во многих бедных странах
оказались в крайней нищете. По октябрьскому
прогнозу МВФ, в этом году мировая
экономика сократится на 4,4%. Это самый
серьезный спад со времен Великой
депрессии.
Источник: Myfin.by
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