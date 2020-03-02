Мировая экономика рискует уйти в смертельный «штопор». Ридус

Вся прошлая неделя на мировых рынках прошла под аккомпанемент паники на новостях о распространении коронавируса за пределами Китая. Начавшийся в понедельник обвал к пятнице приобрел угрожающие масштабы: стремительно падали все биржи, нефть, рубль, ОФЗ. Цена нефти в пятницу впервые с 2017 года опускалась ниже 50 долларов за баррель, доллар протестировал отметку в 67 рублей, евро в моменте стоил дороже 74 рублей.

Мировые фондовые площадки пережили худшую неделю со времен финансового кризиса 2008 года: потери достигли 5 триллионов долларов, подсчитали в Reuters. Всего за шесть дней фондовые индексы в США просели на 12% — это крупнейший обвал за 9 лет и самый стремительный за всю историю наблюдений, такой скорости падения рынки не видели со времен великой депрессии 1928 года.

Этот год станет для мировой экономики худшим со времени последнего глобального кризиса, прогнозирует Bank of America.

Запахло рецессией

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Паника нарастает из-за неопределенности: непонятно, насколько сильно коронавирус распространится в Европе и в других странах, какие понадобятся карантинные мероприятия (далеко не все готовы вводить такие же жесткие меры, как Китай), какие будут последствия для экономики и т. д., поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Истерия подогревается заявлениями ВОЗ и различных специалистов-эпидемиологов, которые уже начали произносить слово «пандемия». Так, по мнению Moody’s Analytics, ее вероятность увеличилась до 40%. В любом случае, после вспышки заболевания в Европе стало понятно, что эпидемия не ограничилась Китаем, значит, будут продолжать рваться технологические цепочки, начнут останавливаться производства. И неизвестно, когда это все прекратится.

В начале этой недели ожидается публикация статистических данных по промпроизводству в КНР в январе-феврале, и они наверняка станут шоком для рынков, — предсказывает аналитик. — Поэтому можно ожидать дальнейшего и резкого обвала и биржевых индексов, и курсов валют, и нефтяных котировок.

Эпидемия будет разрастаться, а мировая экономика имеет все шансы уйти в «штопор», из которого выбраться будет крайне сложно (если вообще возможно), полагает эксперт. Глобальная экономика замедляется давно, с каждым годом и месяцем появляется все больше признаков надвигающегося кризиса, все условия для него давно созрели, и коронавирус может стать спусковым крючком, который запустит процесс всеобщего обвала.

Коррекцию на рынках можно ждать только тогда, когда ситуация с эпидемией стабилизируется и начнет восстанавливаться мировая экономика и спрос, а значит и стоимость на энергоресурсы, добавляет создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко.

И это точно не произойдет в ближайшую неделю — две. Более того, если спад экономики будет продолжаться еще 1−2 месяца, мы столкнемся с глобальным мировым кризисом крупнейшим за последние 10, а то и 20 лет. И игры спекулянтов тогда действительно приведут к тяжелейшим последствиям для целых стран, — предупреждает он.

В ожидании ухудшения

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

ООН и ВОЗ пока не признали распространение нового коронавируса пандемией, но паника на финансовых рынках говорит о том, что это является делом времени, полагает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Несмотря на успехи Китая в подавлении COVID-19 и обнадеживающие результаты разработанных методов терапии, инвесторы осознают, что это с высокой вероятностью лишь временные успехи, — отмечает он.

К утру пятницы «уханьская пневмония» проникла уже в 50 стран и создала новые очаги в Японии, Корее, Италии и Иране. При этом серьезную озабоченность экспертов вызывает перспектива заражения жителей Индии, Латинской Америки и африканского континента, где система здравоохранения может оказаться не в состоянии дать ей достойный отпор.

Проблема заключается и в специфике нового коронавируса (возможность повторного заражения, скрытый и продолжительный инкубационный период), что делает крайне затруднительными и не в полной мере эффективными карантинные меры. Так, в Калифорнии сейчас под наблюдением врачей находится 8,4 тыс. человек, которые потенциально уже стали переносчиками COVID-19.

По мнению аналитика, панические настроения на биржах США стали следствием появления первого зарегистрированного инфицированного, который не посещал Китай, не был в круизе на злополучных лайнерах и не имеет представления о том, каким образом подхватил это заболевание. Но рынки заботит не только и не столько риски пандемии, которая все-таки не приводит к большой смертности и затрагивает преимущественно пожилых, то есть не самую экономически активную часть населения, а то, какой она производит эффект на мировой туризм, мировую торговлю и производственные цепочки.

Уже сейчас, когда еще не ясен полностью масштаб проблем, аналитики ведущих инвестбанков ожидают сокращения корпоративных прибылей американских компаний в этом году и резкого замедления роста мировой экономики, — говорит Коган.

Пожарные меры

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Рынок уже начинает ожидать четыре понижения ключевой ставки от американского ЦБ, в котором пока еще возможно не сформировался для этого необходимый консенсус. Однако монетарное послабление от ФРС и Банка Китая в данном случае не будут иметь стопроцентный эффект, полагает Коган, так как для полного восстановления доверия рынков необходимы еще и позитивные новости от эпидемиологов и от компаний. Последние на регулярной основе стали жаловаться на вынужденные простои из-за нехватки компонентов, либо вовсе останавливать производство из-за рисков для здоровья работников.

Дальнейшая диспозиция на финансовых рынках во многом зависит от реакции финансовых властей. Бывший участник ФРС Кевин Уорш считает, что мир находится в опасности и что необходимы глобальные скоординированные шаги ведущих центробанков, выражающиеся в понижении ставок и предоставлении большого объема ликвидности. Шансы на реализацию такого сценария стремительно повышаются, и это может остановить панику, но едва ли приведет к устойчивому восстановлению котировок.

Очень многое будет зависеть от поступающих новостей от медиков и макроэкономических данных. На следующей неделе аналитик советует особое внимание уделить индексам деловой активности по ключевым странам в понедельник и в среду, а также на отчет по занятости в США в пятницу.

Рубль в свою очередь будет внимательно следить за развитием ситуации в Сирии и исхода саммита ОПЕК+, который решит судьбу нефтяных котировок во втором квартале. Отсутствие позитивных новостей приведет к закреплению доллара выше 67 рублей, а евро выше 74,5 рублей, что будет грозить новым раундом ослабления национальной валюты, — прогнозирует эксперт.

Панический фальстарт

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Некоторые реальные основания для распространения панических настроений есть, соглашается руководитель отдела анализа данных CEX. IO Broker Юрий Мазур. К примеру, снижение объема производства и импорта из Китая провоцируют падение акций на фондовых рынках. Уолл-стрит уже терпит убытки, и пока нет видимых предпосылок для стабилизации ситуации.

Отражением настроения рынка служит индекс волатильности, он же индекс страха. Чем выше этот показатель, тем больше страха и неопределенности у участников рынка и тем выше риск волатильности. На данный момент этот показатель составляет 39,6. Для примера, в 2008 году, во время мирового экономического кризиса, этот показатель достиг отметки 80, — напоминает эксперт.

Но действительно веских причин для паники он пока не видит. Количество погибших от коронавируса составляет порядка 2800 человек в мире, тогда как ежегодно от сезонного гриппа гибнет от 290 до 650 тысяч людей. Поэтому масштабы и опасность коронавируса, вероятно, несколько преувеличены, допускает аналитик, а панику сеют в большей мере СМИ и посты в социальных сетях.

Что же касается возможности возникновения нового экономического кризиса, пока рано делать какие-либо прогнозы, добавляет Мазур. С одной стороны, действительно наблюдается ухудшение ситуации на валютных и фондовых рынках, что является прямым фактором мирового кризиса в экономике. С другой стороны, власти Китая и Америки, а также Евросоюз прилагают множество усилий, чтобы не просто купировать распространение коронавируса, но и вернуть объемы производства, импорта и экспорта на уровень января 2020 года.

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