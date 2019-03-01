Мировая экономика резко забуксовала? — Первая крымская

Темпы роста производства стали упали к минимальным значениям с июля 2016 г.

В январе мировой объем производства стали составил 146,7 млн тонн, что на 1,5% выше, чем в январе 2018 г. Однако это самый низкий прирост месяц к месяцу с июля 2016 г.

В 2018 г. выплавка стали увеличивалась на 4,5%, а в 2017 г. на 7,9%. До этого в 2015 и 2016 г. она снижалась.

Сталь используется в строительстве домов, автомобилей и т.д., то есть, в товарах длительного пользования, в период рецессии спрос на них падает. Поэтому объемы производства металла могут служить индикатором состояния мировой экономики.

Резюме от 1K

Учитывая изменение в объемах выплавки стали, можно предположить, что темпы роста глобальной экономики заметно снизились в начале текущего года. Правда, для подтверждения данного вывода необходимо, чтобы спад продолжился и в феврале, а об этом станет известно лишь через месяц.

На наш взгляд, замедление мировой экономики действительно произошло, но как долго оно продлится пока судить рано. В то же самое время представители Goldman Sahcs заявили сегодня, что глобальная экономика, возможно, уже достигла дна. Они ссылаются на восстановление котировок меди, железной руды и стоимости акций.

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Источник: InvestBrothers

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