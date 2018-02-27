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Мировая экономика растет, но нужно готовиться к переменам — МВФ

Мировая экономика27 Фев 2018
Мировая экономика растет, но нужно готовиться к переменам — МВФ
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  • Мировая экономика растет, но нужно готовиться к переменам — МВФ  ЛІГА.net

  • В МВФ отметили рост мировой экономики  Comments.UA — информационный портал Украины

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