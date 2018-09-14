Мировая экономика предпочтёт швейцарский франк

https://news.ru/storage/news/e6778e91b1c8bf88fce70286ef45db2c/f7753c8b-da77-4bcc-bfb6-f10cbe9722e4_850.jpg

Udo Kroener/imagebroker.com/Global Look Press

эксклюзивы

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что мировая экономика может уйти от доллара и вернуться к швейцарскому франку. Такой сценарий вероятен при продолжении жёсткой санкционной политики США.

«Возможно, мировая экономика вернётся к швейцарскому франку», — сказал Слуцкий на пресс-конференции в Москве.

Он обратил внимание на то, что в отношении России и других стран продолжают вводить ограничительные меры. «Радость от назначения Трампа оказалась необоснованной», — констатировал депутат.

Источник