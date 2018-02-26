Мировая экономика потеряла $600 млрд из-за хакеров в 2017 году

Согласно данным нового отчета компании McAfee, в 2017 году Россия стала лидером мировой киберпреступности. А убытки мировой экономики от кибератак составили $600 млрд. Это 0,8% от мирового валового продукта. Для сравнения: в 2014 году мировой экономике был нанесен ущерб в размере $445 млрд.

Наибольший ущерб нанесло похищение интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации (в основном в области военных технологий).

Авторы отчета отметили, что Россия является лидером в области мировой киберпреступности из-за высокой квалификации хакеров. По словам авторов отчета, второе место занимает Северная Корея.

Напомним, ранее представители ESET рассказали, кому угрожают хакеры в 2018 году.

Источник: McAfee (PDF)

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