Мировая экономика потеряет $2,5 трлн из-за кибератак

Ущерб от кибератак для мировой экономики в 2019 году составит $2,5 трлн. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики Сбербанка.

Эксперты прогнозируют, что ущерб от киберпреступлений для мировой экономики будет расти в ближайшие десять лет. В среднесрочной перспективе, в период с 2019 по 2030 год, ожидается значительный рост ущерба от кибератак. К 2030-му ущерб от хакерских атак вместе с затратами на кибербезопасность составит $120 трлн, сообщают в компании Zurich Insurance Group. В Сбербанке соглашаются, говоря, что такие оценки справедливы.

Рост киберпреступлений связан с более широким распространением технологий, заявляют аналитики Сбербанка. Ожидается, что к 2022 году к интернету будет подключен 1 трлн устройств. Законодателям скоро придется писать новые нормы, которые смогут регулировать новую цифровую реальность, утверждают аналитики Сбербанка. В частности, им придется определить, кто будет нести ответственность за решения, которые принимает искусственный интеллект, и ввести нормы компенсации ущерба при глобальных утечках больших данных.

Ранее «Инвест-Форсайт» сообщал, что российские банки стали жертвой мощной хакерской атаки. Киберпреступники разослали письма с вирусом 80 тыс. банковских сотрудников.





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