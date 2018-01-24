Мировая экономика покажет рекордный рост в 2018 году

Распечатать

Москва, 24 января — «Вести.Экономика». В этом году мировая экономика будет расти высокими темпами и достигнет высоты, которая не наблюдалась с 2010 г., поскольку в развитых странах наблюдается импульс роста вместе с ускорением инфляции, показал опрос Reuters более 500 экономистов.

EPA/STR

Специалисты полагают, что крупные центральные банки откажутся от ультрамягкой денежно-кредитной политики в этом году, но затраты по займам все еще будут приемлемыми, что поддержит рост.

Последние опросы Reuters, охватывающие более 45 стран, не только подчеркнули оптимизм в отношении роста, но и показали, что прогнозы по инфляции либо были обновлены, либо остались неизменными почти в 70% этих стран.

«Впервые за долгое время глобальный рост ускоряется от среднего уровня, а не возвращается к нему», — сказал Джеймс Суини, главный экономист Credit Suisse.

Согласно прогнозам мировая экономика вырастет на 3,7% в этом году, что является самым быстрым ростом с 4,3% в 2010 г.

В октябре прогнозировалось, что рост в 2018 г. окажется на уровне 3,6%. В МВФ считают, что рост составит 3,9% в этом году.

Почти 70% из 140 респондентов, которые ответили на дополнительный вопрос, отметили, что глобальный экономический бум с большей вероятностью наберет импульс в этом году, а рост инфляции окажется выше, чем прогнозируется в настоящее время.

Эти ожидания в значительной степени были обусловлены ростом в развитых странах, особенно в еврозоне и Соединенных Штатах, которые, возможно, не показали всего, на что способны.

Ссылаясь на сильное доверие бизнеса и потребителей и устойчивое создание рабочих мест, экономисты неоднократно поднимали оценки роста для зоны евро и ее основных экономик.





Источник