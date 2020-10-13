Мировая экономика подвергнется революционным изменениям — Bloomberg

Аналитики предсказывают ослабление роли центробанков. Фото: unsplash

Опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют резкое изменение основных правил и инструментов государственного регулирования в мировой экономике. Такие процессы сравнивают с революцией.

Аналитики предсказывают ослабление роли центробанков, которую они играли на протяжении десятилетий, с усилением национальных правительств, пишет «Лига.Финансы».

Издание отмечает, что центробанки обычно имеют возможность поднять ставки на местном долговом рынке, повысить норму обязательного резервирования коммерческих банков и тем самым сократить общее количество денег в экономике и остановить рост цен. Однако в нынешних условиях регуляторы сами заинтересованы в поддержке экономики и принимают меры для ее стимулирования.

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Даже в ситуации, когда процентные ставки близки к нулю или находятся на отрицательном уровне, центробанки скупают у коммерческих банков государственные и корпоративные облигации, тем самым снижая их доходность. Таким образом, действия центробанков по всему миру во время масштабного кризиса последних лет во многом дублируют поведение правительств.

По словам старшего советника британского инвестбанка HSBC Стивена Кинга, центробанки вынуждены признать потерю значительной части собственной власти. В нынешней ситуации активное стимулирование спроса необходимо, отмечает финансист. Однако в будущем такой подход может обернуться недостаточно быстрым восстановлением из-за прекращения нынешних программ помощи.

Базовый прогноз Bloomberg Economics предусматривает сокращение на 4,5% мировой экономики в 2020 году. За ним будет следовать рост на 4,8% в 2021 году, в результате чего объемы производства вернутся на докризисный уровень.

Согласно прогнозу Всемирного банка, количество людей в состоянии крайней бедности увеличится впервые за 20 лет на фоне пандемии Covid-19. В этом году их станет больше на 88-115 млн, а за 2020-2021 годы — на 150 млн.

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