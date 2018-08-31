Мировая экономика почувствует на себе эффект от санкций США — Греф

11:35 31 Августа 2018

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Москва, 31 августа. Мировая экономика пока не чувствует на себе отрицательный эффект от санкций США против России и других стран, однако в средне- и долгосрочной перспективе это обязательно произойдет. Такое мнение высказал в пятницу глава Сбербанка Герман Греф.

Он напомнил, что помимо России под санкции США попали Китай, Турция, Иран и Северная Корея.

«В каждом случае вроде бы это очень немного, это вроде бы как не так чувствительно, но если все это собрать в общее и целое, то я боюсь, что мировая экономика это все почувствует», — отметил Греф, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что 27 августа вступили в силу новые американские санкции, которые были введены против России в связи с обвинениями по так называемому «делу Скрипалей». Новые меры запрещают любую помощь России, кроме гуманитарной. Кроме того, санкции запрещают Вашингтону предоставлять Москве кредиты.

Ожидается, что второй пакет санкций снизит уровень дипломатических отношений между странами, запретит полеты авиакомпании «Аэрофлот» в США и введет практически полный запрет на экспорт американских товаров.

Автор:

Антон Соколов

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