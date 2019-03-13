Мировая экономика переживает самый трудный период со времен финансового кризиса — Take-profit.org — Город финансов

В годовом выражении мировой ВВП прибавит 2.1%, против 4% в середине прошлого года.

Хотя экономика и может ограничить спад, есть риск, что нисходящий импульс может оказаться более мощным, чем ожидалось, отмечают экономисты Дэн Хансон и Том Орлик.

Решение ФРС сделать паузу в повышении ставок, перемирие между США и Китаем и ослабление шоков, от которых страдала Европа в 2018-м, говорят о том, что стабилизация уже не за горами.

Специалисты отмечают утрату экономического импульса странами Еврозоны, однако ЕЦБ утверждает, что регион переживает замедление роста, а не рецессию.

«Экономический рост остается в силе, однако уже не такой масштабный, как прежде», — отмечает член руководящего совета ЕЦБ Бенуа Кэр, добавляя, что на достижение инфляцией целевого уровня уйдет больше времени, чем предполагалось.

«Циклический взлет, который наблюдался в мировой экономике в середине 2017-го, не мог длиться вечно. Масштабы спада с конца прошлого года удивили многих аналитиков», — утверждает Орлик.

В последнее время некоторые экономические показатели улучшились.На прошлой неделе стало известно, что в США появился минимум новых рабочих мест за более чем 2 года. Безусловно, есть временные факторы, однако сама цифра говорит о том, что экономика утратила импульс.

На этой неделе выйдет отчет о розничных продажах в Китае, а также промышленном производстве и росте инвестиций и кредитных объемов.

В понедельник стало известно, что в Турции началась первая рецессия за 10 лет.

Промышленное производство в Германии неожиданно сократилось в январе, хотя повышательная корректировка декабрьского показателя сыграла благоприятную роль.

Впрочем, производство регистрировало спад в годовом выражении три месяца подряд.

Наталья Волобоева, Take-profit.org

Источник: Take-Profit

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