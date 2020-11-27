Мировая экономика переживает самый резкий спад со времён Великой депрессии

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Памятник Великой депрессии, Вашингтон, США

ВАШИНГТОН/ГААГА – Из-за пандемии Covid-19 мировая экономика переживает самый резкий спад со времён Великой депрессии. Но хотя страдают все, наибольший урон будет нанесён беднейшим странам мира, если они не получат дополнительную помощь.

Примерно 1,5 млрд человек живут в развивающихся странах с низкими доходами, где государственные системы здравоохранения слабы, институциональный потенциал ограничен, а уровень долга – во многих случаях – очень высок. Все эти страны вошли в кризис, имея ограниченные возможности для борьбы с ним. Они столкнулись с необходимостью резко увеличить расходы ровно в тот момент, когда из-за пандемии упали доходы от туризма, объёмы денежных переводов частных лиц, а также цены на сырьё. Если в развитых странах сумма расходов на меры по защите бизнеса и работников приближается к 20% ВВП, то в странах с низкими доходами она составила всего лишь около 2%.

В этом году целых 115 миллионов человек рискуют скатиться в крайнюю нищету, поэтому нынешний глубокий экономический спад грозит повернуть вспять два десятилетия роста уровня жизни. Последствия этих потерь будут сказываться ещё долгие годы, потому что дети, особенно девочки, бросают школу, качество медицинских услуг ухудшается, а уровень занятости остаётся на низком уровне.

Это важно для всех нас. Нестабильность в бедных странах приводит к нестабильности во всём остальном мире. Но что ещё важнее, кризис Covid-19 не закончится до тех пор, пока эта пандемия не будет побеждена везде.

Именно поэтому международные институты и двусторонние финансовые доноры обязаны помогать бедным странам, работая над созданием правильных условий для восстановления своей экономики. Международный валютный фонд (МВФ) продолжает оказывать практическую, техническую помощь, а также проводить тренинги для стран-членов, помогая правительствам управлять долгом, повышать доходы и эффективно предоставлять за счёт государственных средств жизненно важные услуги, в том числе медицинские. Нидерланды поддерживают эти усилия, делая взносы в целевые, тематические фонды, созданные МВФ, а также в его сеть региональных центров развития потенциала в странах Африки южнее Сахары, Ближнего Востока и Карибского региона.

Важнейшая задача сегодня заключается в том, чтобы помочь развивающимся странам с низкими доходами преодолеть нынешний кризис и повысить их устойчивость на будущее. Двусторонние финансовые доноры, например, Нидерланды, дополняют кредитные программы МВФ целевой помощью здравоохранению, образованию и созданию рабочих мест, а также программами, связанными с изменением климата и «озеленением» экономики.

Кроме того, нам нужно активней помогать странам с неустойчивым уровнем долга. Даже до пандемии почти половина государств из группы стран с низкими доходами находилась в долговом кризисе, или же риск его наступления там был очень высок. А сегодня, когда у многих стран возможность получения нового, рыночного финансирования крайне ограничена или вообще отсутствует, они поставлены перед ужасающим выбором – поддержать свой народ во время пандемии или обслуживать долги.

Международное сообщество предприняло ряд важных шагов для решения этой проблемы. При поддержке 13 двусторонних финансовых доноров, в том числе Нидерландов, МВФ предоставил 29 беднейшим странам-членам помощь в обслуживании долговых обязательств в течение года на общую сумму около $500 млн, а сейчас Фонд ищет дополнительные ресурсы для продления этой помощи до апреля 2022 года и далее. Мы приветствуем решение «Большой двадцатки» расширить свою «Инициативу по приостановке обслуживания долга» (DSSI), которая уже позволила беднейшим странам получить примерно $5 млрд в виде временной помощи в обслуживании долговых обязательств. МВФ также поддерживает учреждение «Большой двадцаткой» и Парижским клубом нового, амбициозного «Общего механизма» долгового урегулирования, в котором стандартные методы принятия решений кредиторами сочетаются с индивидуальными подходами к облегчению долговых обязательств.

Помимо решения долговых проблем, развивающиеся страны с низкими доходами нуждаются в серьёзной международной финансовой поддержке. После начала пандемии МВФ увеличил вдвое доступ к механизмам чрезвычайного финансирования и предоставил такое финансирование 47 странам из этой группы на общую сумму $11 млрд. МВФ обязуется и дальше предоставлять достаточный доступ к таким кредитам в предстоящие годы.

В связи с этим, МВФ рассчитывает на то, что его богатейшие члены поддержат эти усилия, предоставив новые кредитные ресурсы для финансирования льготных кредитных программ. С момента начала пандемии Фонд получил дополнительно $22 млрд, а сейчас работает над мобилизацией грантов на таком же уровне для обеспечения кредитования с нулевыми ставками; Нидерланды внесут свой вклад в эту работу. Кроме того, многие двусторонние финансовые доноры расширили собственные программы поддержки стран с низкими доходами. Например, Нидерланды недавно выделили 500 млн евро ($595 млн) для поддержания на плаву существующих проектов развития, а также для финансирования новых, которые помогут бедным странам бороться с пандемией.

Наконец, странам с низкими доходами как никогда необходима внешняя торговля. За последние два десятилетия уровень глобальной нищеты резко снизился благодаря тому, что эти страны стали активными участниками международных рынков. Но пандемия и сохраняющиеся торговые противоречия поставили под угрозу этот прогресс. Открытая, стабильная, прозрачная, основанная на правилах торговая система по-прежнему критически важна для обеспечения глобальной экономической стабильности, инклюзивного и устойчивого экономического роста, а также долгосрочного процветания.

МВФ продолжает содействовать восстановлению объёмов мировой торговли, занимаясь поддержкой открытых рынков и выступая за дальнейшие реформы. В Евросоюзе Нидерланды и Франция добиваются проведения такой торговой политики, в которой будет делаться более сильный акцент на устойчивости и ответственном поведении бизнеса.

Удовлетворение многочисленных нужд стран с низкими доходами потребует дальнейших совместных усилий двусторонних финансовых доноров, в том числе государственных банков развития и многосторонних институтов. Совместно мы сможем помочь наиболее уязвимым странам и сообществам восстановиться после пандемии. Тем самым, мы построим более устойчивый и инклюзивный мир для всех и каждого.

Кристалина Георгиева – директор-распорядитель Международного валютного фонда

Сигрид Кааг – министр Нидерландов по вопросам внешней торговли и сотрудничества в сфере развития

© Project Syndicate 1995-2020





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