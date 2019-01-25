Мировая экономика падает — FinRussia

Ни для кого не является секретом, что мировая экономика находится в кризисе. Конечно, российская экономика испытывает определенные трудности из-за санкций, но и экономики стран Западной Европы и США тоже чувствуют себя хуже, чем раньше. И отсюда следуют различные неутешительные прогнозы. Например, от Международного валютного фонда.

Аналитики МВФ предсказали, что в этом году темпы роста экономики в мире замедлятся и составят не более 3,5%. А, между прочим, по итогам прошлого года был зафиксирован рост в 3,7%. Иными словами, подъем мировой экономики замедлился.

В общем, по словам экспертов и аналитиков, темпы роста будут замедляться минимум до 2021 года, а потом возможен некоторое ускорение. Но это произойдет только в том случае, если в мире не будет никаких серьезных политических и экономических катаклизмов.

А вот если случатся какие-либо серьезные события, то это может спровоцировать обвал мировой экономики. И ситуация начнет раскачиваться именно со стороны США, а дальше пойдет эффект «карточного домика», который затронет всех.

Источник