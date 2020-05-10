Мировая экономика оказалась в состоянии Великой депрессии

Мировая экономика оказалась в состоянии, схожем с Великой депрессией 1929–1933 годов. «Ни дна, ни конца и края этому не видно» из-за вспышки в мире коронавируса, так считает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Тем не менее Южная Корея знает, как проявить себя в глобальной экономике после окончания пандемии коронавируса, сообщило агентство «Ренхап». Следующим шагом, который предпримет страна, будет развитие сектора инфокоммуникаций, в том числе в сфере биотехнологии, медицины и образования, а также развертывание сетей 5G, .

При этом Мун Чжэ Ин понимает, что пройдет еще много времени, прежде чем завершится распространение коронавируса. Этим мнением президент поделился во время выступления на мероприятии, приуроченном к третьей годовщине его инаугурации.

«Пройдет еще долгое время, прежде чем вспышка COVID-19 полностью завершится. Мы находимся в состоянии длительной войны», — отметил глава государства.

По его мнению, несмотря ни на что, общество не должно перестать функционировать, так как нет причин замереть от страха. Системы предотвращения эпидемий и карантина Южной Кореи готовы полностью контролировать распространение вируса.

Власти могут оперативно отреагировать на появление каждого неожиданного очага инфекции, сказал Мун Чжэ Ин.

За последние сутки в Южной Корее выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Это самое большое число начиная с 12 апреля, до этого около трех недель за сутки регистрировали примерно по 10 больных. Всего в стране зафиксировано 10 874 случаев COVID-19.

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