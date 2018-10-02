Мировая экономика оказалась под ударом – МВФ

Сегодня, 14:30

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Лагард предупредила, что многие риски уже начали реализовываться



Кристин Лагард. Фото: AFP

Риски в мировой экономике начали материализовываться. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

По ее словам, уже появилась вероятность ухудшения прогноза роста мировой экономики.

«Шесть месяцев назад я указывала на облака риска на горизонте, а сейчас некоторые из этих рисков начали материализовываться», – цитирует Лагард агентство Bloomberg.

К таким рискам она отнесла протекционистскую риторику, которая начала превращаться в «реальные торговые барьеры», а также усилившееся давление на развивающиеся рынки, вызванное укреплением доллара США и ужесточением денежно-кредитной политики.

Глава МВФ призвала страны мира разрешить торговые противоречия. Лагард отметила, что если этого не произойдет, негативные последствия реализуются в виде коррекции фондовых рынков, резких колебаний валютных курсов и ослабления потоков капитала.

Новый прогноз МВФ будет обнародован в отчете World Economic Outlook 9 октября. В июле МВФ ожидал, что глобальный ВВП вырастет на 3,9% в 2018 году и на столько же – в 2019-м. При этом Лагард тогда предупреждала, что торговые войны серьезно повлияют на глобальный экономический рост.

Как сообщалось, Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала сентябрьский прогноз, который основан на ожиданиях роста мировой экономики на 3,1% в 2018 году и 2,9% в 2019 году.

Напомним, в последнее время все чаще стали раздаваться голоса экономистов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса.

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