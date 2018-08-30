Мировая экономика: наслаждаемся летом, ждем осени, готовимся к зиме – Swedbank

В мировой экономике продолжается мощный рост, что побуждает центральные банки уменьшать поддержку монетарной политики. Подъем процентных ставок все же будет весьма осмотрительным, и в ближайшие пару лет деньги по-прежнему будут дешевыми. Такие выводы приведены в свежем экономическом обзоре Swedbank, который представила главный экономист Swedbank в Латвии Лия Страшун.

Мировая экономика на коне, и в последующие пару лет ее

рост продолжит показывать хорошие достижения

Мировая экономика с

начала финансового и экономического кризиса в 2008 году не чувствовала себя так хорошо, как

сейчас. Долговая ноша

домохозяйств во многих местах сократилась, растущая экономическая активность

способствует спаду безработицы, что начинает отображаться в более резком

приросте оплаты труда. Предприятия

снова инвестируют. Настроение

предпринимателей и потребителей довольно хорошее. Это все в этом году поможет мировой экономике

удержать достигнутый в прошлом году темп роста, который является самым

стремительным за последние восемь лет. И

в последующие пару лет он будет мощным, однако немного замедлится.

В экономике США в

этом и следующем годах ожидается очень мощный рост в 2,7–2,5%, который в 2020 году замедлится до 1.5% под

влиянием нехватки рабочей силы, растущих процентных ставок и расходов, а также

торговых ограничений. В

еврозоне самый высокий темп роста уже позади, и рост постепенно будет

замедляться – в основном по причине более слабого экспорта, но и из-за растущей

неопределенности и ограничивающих факторов со стороны предложения (например, нехватка рабочей силы, высокая

загрузка мощностей). Рост все еще будет

довольно хорошим и обширным, около 2% в этом году, 1,8% в 2019 году и 1,6% в 2020 году.

Сильная экономика

побуждает центральные банки уменьшать поддержку монетарной политики, чтобы

избежать перегрева, но подъем ставок будет осмотрительным, и деньги все еще

будут дешевыми. Европейский центральный

банк прекратит «печатание денег» в конце нынешнего года, ставку

рефинансирования впервые после кризисного периода повысив в конце 2019 года. В

свою очередь, Федеральная резервная система продолжит поднимать базовую

процентную ставку раз в квартал вплоть до осени следующего года.

В мире риски возросли и могут затормозить рост в

долгосрочной перспективе

В этом году мы

пережили новую волну протекционизма из-за обострения торгового конфликта между

США и Китаем, и существует риск, что

эта волна еще вырастет. По-прежнему

в центре внимания геополитика, которая включает в себя как региональные

обостренности и конфликты (например,

на Ближнем Востоке), так и новые

международные санкции (например,

против России, Турции, Ирана). Тревогу

вызывает и долговое бремя на различных рынках, например, долговая ноша

предприятий в Китае, правительственный долг в ряде стран еврозоны, в США, а

также эмитированный в долларах долг в развивающихся странах (Турции, Аргентине, Южно-Африканской

Республике), что делает их

чувствительными к поднятию процентных ставок США.

Медленный прогресс переговоров по Brexit увеличивает риск того, что переговоры

завершатся без компромисса, в результате чего может пострадать благоприятный

режим торговли между двумя блоками. Мы

ожидаем, что две стороны все же смогут договориться.

Все больше

возрастающим риском остается вызванное изменениями климата негативное влияние

на экономику и общество, которое

нынешним летом пережила и Латвия. Если

не последуют адекватные действия властей и бизнеса, потенциальный ущерб от

последствий, вызванных подобными экстремальными погодными условиями, со

временем лишь возрастет. Негативных

рисков много, но есть и некоторые факторы, которые могут ускорить рост. Например, вызванный технологическим

прогрессом резкий подъем производительности и/или значительно более крупные

инвестиции в сегменте возобновляемых энергоресурсов.

На мировую

экономику, в том числе и на Латвию, негативные риски могут повлиять и через

колебания на финансовых рынках (падение

цен акций, колебания валютных курсов), и

как ухудшение настроения (осмотрительность

в отношении инвестиций и потребления), и

как спад объемов международной торговли. Мы

ожидаем, что рост мировой экономики в ближайшие пару лет все же будет

устойчивым к влиянию потенциальных рисков. Но

одно ясно – близорукость в политике

и экономике рано или поздно расшатывают фундамент экономического роста.

Росту латвийской экономики способствует строительство, но

темп роста начнет спадать

В первой половине

этого года годовой рост экономики Латвии составил 4,6% – близко к рекордам прошлого года. Достижения

экспорта на благоприятном фоне мирового роста по-прежнему очень хорошие, хотя

не столь яркие, как в прошлом году. Главные

штурманы роста – инвестиционная активность, которая растет в тандеме с объемами

строительства, и потребление домохозяйств, которому способствует подъем

покупательной способности. Рост

не только быстрый, но и обширный, то есть растут все отрасли, кроме финансового

сектора. Хотя падение в

банковском секторе, который обслуживает нерезидентов, происходит медленнее, чем

можно было ожидать после высказываний должностных лиц в начале года, этот

процесс в ближайшее время продолжит оказывать влияние на результаты отрасли и тормозить

экономический рост в целом. Сейчас

спад более чем компенсируется быстрым бегом строительства, самый существенный

импульс которому придает возведение нежилых зданий и инженерных сооружений, но прирост вернулся и в сегменте жилых зданий. Общий годовой темп роста строительной отрасли

превышает 30%. Правда, частично тут

сказываются последствия спада строительных объемов в 2015–2016 годах и более быстрого притока структурных

фондов ЕС. Под влиянием ограничений

емкости и резко растущих расходов подъем объемов строительства, скорее всего,

уже в следующем году станет медленнее.

Рывок в

строительстве может еще больше обострить проблему доступности рабочей силы,

создав дополнительное давление на зарплаты и в других отраслях. Под влиянием растущей экономической

активности и негативных демографических тенденций уровень безработицы продолжит

снижаться в среднем с 7,6% в этом году до 7,1% в

следующем. Средняя зарплата брутто

в этом году вырастет примерно на 9%, а в следующем, с учетом исчезновения эффекта подъема минимальной

зарплаты, по нашим прогнозам – в среднем на 7%. Подъем потребительских цен замедлится с 2,6% в

этом году до 2,3% в 2020 году с учетом постепенного уменьшения

цены на нефть в мире и более медленного подъема акцизного налога в Латвии.

Рост латвийской

экономики все еще мощный. Однако

с более острой нехваткой рабочей силы и замедлением роста экономик латвийских

торговых партнеров темп роста замедлится. В

этом году мы прогнозируем рост в 4%,

который замедлится до 3% и 2,5% соответственно

в

2019 и 2020 годах.

К снижению температуры роста экономики мы подготовились

Рост экономики

цикличен, и его в известной мере можно сравнить с переменами столбика

термометра при смене времен года в природе. Мы провели очень жаркое лето, и тепло в

последние пару лет было и экономике. Температура

экономического роста, хотя все еще находится в стабильных плюсах, под влиянием

различных ограничивающих факторов начнет медленно снижаться. Поэтому часто возникает вопрос о том, когда

же придет зима и какой она будет. Зима

непременно придет не только в природе, но и в экономике, и она проявится в

замедлении роста, но это вовсе не означает, что обязательно будут и минусы.

Фундамент латвийской

экономики сейчас намного стабильнее, чем он был в так называемые «тучные» годы

10 лет назад. В частном секторе

долговое бремя очень мало, долг правительства в европейском контексте тоже

низкий. Доступность жилья с

учетом стремительного подъема средней зарплаты, низких процентных ставок и

умеренного роста цен на жилье очень хорошая. Мы больше не живем не по средствам. Баланс внешней торговли, хотя по-прежнему и

негативный, близок к нулю – это

значит, что экспортный и импортный потоки практически сбалансировались. Ограниченные ресурсы рабочей силы

способствуют резкому приросту средней оплаты труда, который опережает подъем

производительности, создавая риски для конкурентоспособности. Однако эта проблема вовсе не так остра, какой

она была в «тучные» годы.

Экономический рост

понемногу отступит от высокой отметки столбика термометра. Замедление

непременно будет, но колебания, которые ожидаются, будут существенно меньше,

чем те, которые мы пережили ранее.







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