Мировая экономика находится в состоянии 1930 года — Хазин

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Эпидемия коронавируса спровоцировала ускорение мирового структурного кризиса. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин.

По его словам, мировая экономика находится в состоянии января‑февраля 1930 года, пишет Regnum. Это было началом кризиса, который привел к Великой депрессии.

Пандемия коронавируса аналогично спровоцировала ускорение структурного кризиса. Некоторые вещи должны были произойти за 2–3 года, а случились за несколько месяцев, уточнил Михаил Хазин.

Он обратил внимание на то, что восстановительный рост экономики может произойти, а может не случиться. Осенью кризис продолжится. Кризис до этого удалось приостановить с помощью большого вброса денег, однако все это вызовет инфляцию, заключил экономист.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что эксперты назвали автомобили, которые покупают россияне в кризис. Лидерами продаж оказались Kia и Toyota.





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