Мировая экономика начала рушиться: падение в США вызвало панику

Эксперты предупредили о лопающихся мыльных пузырях

6 февраля 2018 в 12:35, просмотров: 22408

Финансовый мир заметно встревожило резкое падение ведущего промышленного индекса США Dow Jones. В минувший понедельник показатели рухнули до исторического минимума» — на 3,8-4,6%. Тем самым был обнулен весь рост за 2018 год.

фото: pixabay.com

Здание биржи в Нью-Йорке.

Dow Jones в ходе торгов опустился ниже отметки в 25000 пунктов, падая более чем на 1500 пунктов. В процентном соотношении это максимальное падение с августа 2011 года.

Следом покатались вниз S&P 500 (4,1 процента) Nasdaq— (3,78 процента). Для США такое поведение фондового рынка оказалось столь ошеломительным, что крупнейшие телеканалы CNN и Fox News прервали трансляцию речи президента Дональда Трампа и переключились на ситуацию на фондовых рынках.

Российские биржи отреагировали на это вполне ожидаемо: в первые минуты торгов индекс московской биржи упал два процента, а индекс РТС — почти на три процента.

Рубль на открытии торгов по отношению к доллару снизился на 11 копеек, а курс евро — на три копейки.

Эксперт РИСИ Николай Трошин в эфире радио Sputnik заявил, что лихорадка в мировой экономике — лишь первый звонок. «Январское ралли заставило говорить о том, что на фондовых рынках опять надуваются пузыри», — сказал он.

В то же время, по его словам, на рынке произойдет коррекция, «когда излишний пар выйдет».

Читайте в нашем материале: «Богатейшие люди за день обеднели на 114 миллиардов долларов»

и мнение экспертов: Аналитики объяснили обрушение мировых фондовых индексов: «Рынок перешел в «боковик»





Источник